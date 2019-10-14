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Громкое дело о наркотиках: приговор вынесен 37 фигурантам
15.10.2019 11:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
За распространение наркотиков в Беларуси виновных приговорили на сроки от 10 до 15 лет лишения свободы.
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Все 37 фигурантов подозревались участвовали в распространении наркотиков в составе организованных групп под названием «Белый и пушистый» и «Концерн Калашников», которые действовали через интернет.
Преступники шифровали свои сообщения, использовали другие способы конспирации.
В ходе расследования изъято свыше семи килограммов наркотических и психотропных веществ. В итоге обвиняемые получили различные сроки, а самые активные участники преступных формирований — от 10 до 15 лет лишения свободы. Двоих участников процесса освободили из-под стражи.
«Наказание обвиняемым назначено с учетом их преступной деятельности, объема наркотиков, вовлеченных в оборот. Кроме того, учитывались данные о личности, отношение к содеянному и активное способствование раскрытию преступлений отдельными из них», — цитирует
Процесс проходил в столичном СИЗО № 1.
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За распространение наркотиков в Беларуси виновных приговорили на сроки от 10 до 15 лет лишения свободы.
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