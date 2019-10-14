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345 лет на всех и милиционер среди фигурантов. Подробности приговора по массовому делу о наркотиках
15.10.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 октября Минский городской суд вынес
Этот процесс
Как сообщали следователи, людей
Все 37 фигурантов признаны судом виновными в обороте наркотиков или психотропных веществ (в основном, с целью сбыта, но некоторые — без).
Из них 31 человек приговорен к лишению свободы: один фигурант отправится в колонию особого режима на 14 лет, трое в колонию строгого режима (на сроки 3, 4 и 12,5 лет), еще 23 человека — в колонию усиленного режима (от 9 до 13 лет) и плюс четверо в колонию общего режима (2 и 4 года, 6,5 и 14 лет). В общей сложности их всех приговорили к 331,5 года лишения свободы.
Причем самые суровые сроки получили единственная в деле женщина — 14 лет, а также некий мужчина, который по приговору лишен звания «старшина милиции» и приговорен к 15 года.
Еще шесть фигурантов осуждены на ограничение свободы, сроком от 2 до 3 лет, без направления в исправительные учреждения. В общей сумме — 14 лет.
Любопытно, что почти каждому третьему срок сократили на год-два на основании закона «Об амнистии». Двое из 37 человек после суда были отпущены прямо в зале: известно, что их наказали ограничением свободы.
Кроме того, одного фигуранта по месту отбывания наказания будут лечить от наркомании и токсикомании, а еще одного — от алкоголизма по месту жительства.
В приговоре указано, 20 человек за недоказанностью их вины оправданы по обвинению в участии в преступной организации. Изначально по ч.2 ст. 285 обвиняли 33 фигурантов, а эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Судом решено применить специальную конфискацию имущества обвиняемых — это машины Volkswagen Passat, Mazda 6, Opel Vectra, Toyota Corolla, BMW 530i и Peugeot 407. Их изымут в собственность государства.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в Верховным суд в течение 10 дней.
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Самые большие сроки получила единственная в деле женщина-обвиняемая и мужчина, который лишен звания «старшина милиции».
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