В Минске задержана россиянка, попавшая под санкции США

Источник материала: Tut.by

Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы, задержали в Минске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией».

По данным агентства, это произошло по запросу США позавчера, около 22 часов, в одной из гостиниц.

Как объясняет «Медуза », Анна Богачева в 2018 году попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей». Ранее она была активисткой националистического «Русского образа».

Через копию удаленного аккаунта «ВКонтакте» журналисты « Радио Свобода » выяснили, что Богачева была известна в националистических кругах под именем Анна Тригга.

По утверждению источника «Радио Свобода», Богачева пришла работать в «Агентство интернет-исследований» под давлением ФСБ, так как раньше она фигурировала в националистических кругах.