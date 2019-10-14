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В Минске задержана россиянка, попавшая под санкции США

15.10.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы, задержали в Минске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией».

По данным агентства, это произошло по запросу США позавчера, около 22 часов, в одной из гостиниц.

Как объясняет «Медуза», Анна Богачева в 2018 году попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей». Ранее она была активисткой националистического «Русского образа».

Через копию удаленного аккаунта «ВКонтакте» журналисты «Радио Свобода» выяснили, что Богачева была известна в националистических кругах под именем Анна Тригга.

По утверждению источника «Радио Свобода», Богачева пришла работать в «Агентство интернет-исследований» под давлением ФСБ, так как раньше она фигурировала в националистических кругах.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы, задержали в Минске, сообщает РИА Новости со ссылкой на «источник,...
 
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