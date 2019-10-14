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В Минске задержана россиянка, попавшая под санкции США
15.10.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы, задержали в Минске,
По данным агентства, это произошло по запросу США позавчера, около 22 часов, в одной из гостиниц.
Как объясняет
Через копию удаленного аккаунта «ВКонтакте» журналисты «
По утверждению источника «Радио Свобода», Богачева пришла работать в «Агентство интернет-исследований» под давлением ФСБ, так как раньше она фигурировала в националистических кругах.
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Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы, задержали в Минске, сообщает РИА Новости со ссылкой на «источник,...
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