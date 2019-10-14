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Лукашенко назначил нового главу Московского района Минска
15.10.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У Московского района Минска появился новый руководитель. Это Татьяна Колядка, которая пришла на должность с позиции замглавы той же администрации. Такое назначение сегодня согласовал Александр Лукашенко,
Главой администрации Московского района Минска стала Татьяна Колядко. С 2013 года она была первым замом той же структуры, курировала вопросы экономики, торговли, бытового обслуживания и общественного питания, заработной платы, инвестиций и другие.
Татьяна Колядко родом из Слуцкого района. За плечами — политехнический техникум в Минске, а также два высших образования — экономическое и юридическое.
Работала в Слуцке инспектором по торговле, директором, позже была начальником управления экономики в администрации Московского района. Известно, что Татьяна Колядко возглавляет общественное объединение «Белорусский союз женщин Московского района».
Напомним, бывший глава администрации этого района столицы Андрей Жайлович в сентябре
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Это Татьяна Колядка, которая пришла на должность с позиции замглавы той же администрации. Это назначение сегодня согласовал Александр Лукашенко.
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