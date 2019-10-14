Лукашенко назначил нового главу Московского района Минска

Источник материала: Tut.by

У Московского района Минска появился новый руководитель. Это Татьяна Колядка, которая пришла на должность с позиции замглавы той же администрации. Такое назначение сегодня согласовал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Тамара Хамицевич, «Минск-Новости»

Главой администрации Московского района Минска стала Татьяна Колядко. С 2013 года она была первым замом той же структуры, курировала вопросы экономики, торговли, бытового обслуживания и общественного питания, заработной платы, инвестиций и другие.

Татьяна Колядко родом из Слуцкого района. За плечами — политехнический техникум в Минске, а также два высших образования — экономическое и юридическое.

Работала в Слуцке инспектором по торговле, директором, позже была начальником управления экономики в администрации Московского района. Известно, что Татьяна Колядко возглавляет общественное объединение «Белорусский союз женщин Московского района».

Напомним, бывший глава администрации этого района столицы Андрей Жайлович в сентябре получил назначение в Солигорск. Там он возглавил райисполком.