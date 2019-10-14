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В Могилеве 19 октября пройдет общегородской субботник. Что будем делать?

15.10.2019 12:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общегородской субботник пройдет в Могилеве 19 октября, пишет Mogilevnews.by. Во время субботника будут массово высаживать деревья.

Деревья будут сажать в районе новостроек в микрорайоне Казимировки, возле залива Днепра в районе улицы Фатина, в парке в микрорайоне Подниколье, а также возле благоустроенного водоема на пересечении улиц Первомайской на перекрестке с Актюбинской. Саженцы появятся и на дворовых территориях, в том числе вместо погибших в летнюю жару.

Во время субботника будут также убирать листья в парках и скверах города.

 
Теги: Могилев
 
 
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Субботнику можно смело давать приставку «эко» - и вот почему.
 
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