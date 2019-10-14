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В Могилеве 19 октября пройдет общегородской субботник. Что будем делать?
15.10.2019 12:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Общегородской субботник пройдет в Могилеве 19 октября,
Деревья будут сажать в районе новостроек в микрорайоне Казимировки, возле залива Днепра в районе улицы Фатина, в парке в микрорайоне Подниколье, а также возле благоустроенного водоема на пересечении улиц Первомайской на перекрестке с Актюбинской. Саженцы появятся и на дворовых территориях, в том числе вместо погибших в летнюю жару.
Во время субботника будут также убирать листья в парках и скверах города.
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Субботнику можно смело давать приставку «эко» - и вот почему.
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