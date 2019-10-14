Без ЦТ и за деньги. Что за IT-университет предлагают создать айтишники

Источник материала: Tut.by

В Беларуси планируют создать новый IT-вуз . Специалисты рассказали, что это будет за университет, почему при поступлении абитуриентам не понадобится сдавать ЦТ, а также почему войти в IT теперь смогут не только технари, но и гуманитарии.



Старший партнер юридической фирмы Денис Алейников, директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский и бизнесмен Виктор Прокопеня во Дворце Независимости Фото: Фейсбук Дениса Алейникова

Новый IT-вуз специалисты называют Университет 3.0. Его идея была озвучена на совещании по развитию цифровой сферы, которое провел президент. Александр Лукашенко задумку поддержал.

— Идея Университета 3.0 базируется на трех столпах — обучение, исследование и создание инноваций, — поясняет Денис Алейников, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры», член Совета по развитию предпринимательства при президенте. — Во время учебы студенты будут создавать стартапы, которые были бы интересны экономике. Помогать им в этом будут резиденты ПВТ, а также специалисты из реального сектора. Получится такой межотраслевой и междисциплинарный брейнсторм.



Идея Университета 3.0 базируется на трех столпах — обучение, исследование и создание инноваций. Фото: Фейсбук Дениса Алейникова

Если совсем просто: предположим, студент увидел проблему в медицине, и у него появилась идея, как с помощью какой-то разработки ее решить. Понятно, что специальных медицинских знаний у этого человека нет. В IT-вузе в помощь ему подключат специалистов из сферы здравоохранения, а также фирмы или предприятия ПВТ, у которых уже есть опыт «автоматизации и цифровизации каких-то процессов в медицине». Все это поможет молодому человеку или девушке перейти от задумки к реальному проекту.

— Безусловно, во время учебы человек будет не только работать над проектом, но и проходить стандартные гуманитарные и естественные дисциплины, — говорит собеседник. — От обычного университета данный вуз в первую очередь отличает так называемый третий компонент, то есть создание студентом собственного проекта и коммерциализация знаний. Это даст возможность выпускнику понять, что физику или, например, математику он учил не для процесса, а для результата.

В итоге вуз будет выпускать не просто подготовленных специалистов, а людей со своим стартапами или патентами. А это выгодно для экономики страны.

— Я как несостоявшийся ученый очень болею за то, чтобы наука в нашей стране возрождалась, — говорит Леонид Лознер, сооснователь компании «EPAM Systems». — В мире сформировалось направление таких исследований, где переплетаются компьютерные технологии, например, искусственный интеллект, и традиционные науки — биология, физика, математика. Я мечтаю, чтобы в новом университете появились исследования мирового уровня в междисциплинарных направлениях. Кроме того, я бы хотел, чтобы здесь реализовывалась принятая в мире модель исследований, когда профессорско-преподавательский состав активно занимается исследованиями. И, естественно, чтобы к этим исследованиям подключались студенты и аспиранты.

«В университете будут готовить талантливых людей, которые способны генерировать идеи»

Несмотря на название IT-вуз, конкурировать с БГУИР новый университет не будет. Почему? Ответ прост: здесь не будут готовить просто программистов.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Задача университета — подготовить криэторов, то есть талантливых людей, которые способны генерировать идеи, придумывать новый продукт и решать с помощью новых технологий какую-то конкретную «боль» в экономике.

— Выходит, это будет первый IT-вуз, где смогут учиться гуманитарии?

— Студенты будут одновременно и технарями, и гуманитариями. Ведь чтобы придумать продукт нужно быть не просто программистом, а человеком творческим, с очень широким кругозором. Нужно уметь работать в группе. Малые проектные группы из людей, обладающих знаниями в разных отраслях, могут дать неожиданные результаты.

В первый набор планируют набрать около 200 студентов. Вопрос о том, как их будут отбирать, пока решается. Скорее всего, чтобы поступить сюда, никакого ЦТ сдавать не придется. На вступительных экзаменах абитуриентам предложат написать эссе или, например, пройти собеседование.

Скорее всего образование в новом вузе будет платным. Однако парни и девушки, у которых нет денег, зато есть талант, смогут получить IT-грант от резидентов ПВТ или же IT-кредит .

— На эту тему есть концепция у Виктора Прокопени, — уточняет Денис Алейников.

О том, когда именно IT-вуз примет первых студентов, в каком здании они разместятся, и как долго им придется учиться, чтобы получить диплом, специалисты пока не говорят. Кто будет здесь преподавать, тоже пока не известно. В планах привлечь белорусскую профессуру, которая учит за рубежом.

«В регионе нет ни одного вуза, который бы работал по системе от таланта до продукта»

В планах у айтишников создать не просто IT-университет, а центр инноваций, где смогут учиться талантливые ребята со всего СНГ и Восточной Европы.

— Как возникла идея создать такой вуз?

— Создание такого вуза — это закономерное следствие хорошего развития ПВТ. Когда в стране есть классный технологический кластер известный на весь регион, нужно думать, а какой еще эффект из этого можно извлечь, — поясняет Денис Алейников. — Чтобы определить новые точки роста с использованием ПВТ, руководитель Парка высоких технологий Всеволод Янчевский организовал большую работу. Были изучены предложения не только резидентов Парка, но и международных экспертов, подходы зарубежных учебных заведений. В итоге появилась идея сделать на базе ПВТ образовательный кластер, имеющий значение для СНГ и Восточной Европы.

В регионе, отмечает собеседник, нет ни одного вуза, который бы работал по системе от таланта до продукта.

— Поэтому мы можем быть первыми, — делится мнением собеседник. — Гарвард подготовил 21 главу иностранного государства. ПВТ же может создать вуз, который будет готовить инноваторов и экономических лидеров всего нашего региона (СНГ и Восточная Европа — Прим. TUT.BY). Многие из них останутся в Беларуси и, возможно, прославят нашу страну своими стартапами. А если, после учебы кто-то решит вернуться домой, там он будет добрым послом нашей страны.

— Точных дат пока никто не называет, вам не кажется, что эта идея может так и остаться идеей?

— Этот университет — это очень крутая идея. Когда делали ПВТ 2.0, тоже никто не верил, что что-то получится. Но за два года тут плюс 500 компаний-резидентов и плюс 1 миллиард долларов. Это совсем не мало.