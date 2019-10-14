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В Минске проходит VI Международный конкурс педагогического мастерства "Хрустальная чернильница"

15.10.2019 12:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

12 лучших преподавателей из Беларуси, России, Венгрии, Грузии, Италии и других стран покажут свой профессионализм в Минске. В столице проходит VI Международный конкурс педагогического мастерства "Хрустальная чернильница". Для победы конкурсантам предстоит за полчаса раскрыть свой талант педагога - провести урок в незнакомом классе. Тема этого года - творчество писателя Николая Гоголя.
 
Теги: Минск
 
 
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12 лучших преподавателей из Беларуси, России, Венгрии, Грузии, Италии и других стран покажут свой профессионализм в Минске. В столице проходит VI Международный...
 
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