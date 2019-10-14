|
В Минске проходит VI Международный конкурс педагогического мастерства "Хрустальная чернильница"
15.10.2019 12:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT12 лучших преподавателей из Беларуси, России, Венгрии, Грузии, Италии и других стран покажут свой профессионализм в Минске. В столице проходит VI Международный конкурс педагогического мастерства "Хрустальная чернильница". Для победы конкурсантам предстоит за полчаса раскрыть свой талант педагога - провести урок в незнакомом классе. Тема этого года - творчество писателя Николая Гоголя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 лучших преподавателей из Беларуси, России, Венгрии, Грузии, Италии и других стран покажут свой профессионализм в Минске. В столице проходит VI Международный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)