Каждый третий случай рака груди в Минске выявляют на поздней стадии. Почему и в каких районах чаще

Источник материала: Tut.by

В Минске рак молочной железы часто выявляют на поздней стадии. Медики это связывают с нежеланием пациенток обследоваться.



Фото с сайта onkoportal.net

В прошлом году медики выявили 1134 новых случая рака молочной железы у минчанок. За девять месяцев этого года — 817 случаев.

— Одна из основных задач врачей как онкологов, так и специалистов по общей лечебной сети, — это ранняя диагностика опухоли. Ранняя диагностика позволяет вовремя начать специальное лечение и получить хорошие результаты в отношении дальнейшего прогноза. Несмотря на все усилия, процент запущенных опухолей остается достаточно высоким. В среднем для рака молочной железы, а поздними являются третья-четвертая стадия, процент достигает в некоторых районах Минска — 34%. Из наиболее неблагоприятных за 2018 год — это Партизанский и Первомайский районы, за девять месяцев этого года — Партизанский (31,4% пациенток с третьей-четвертой стадией рака молочной железы) и Фрунзенский (29% пациенток с третьей-четвертой стадией рака молочной железы). Показатель достаточно высокий, — сказал Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением № 1 Минского городского клинического онкологического диспансера.

— С чем вы связываете высокий процент выявления рака молочной железы на поздних стадиях? Не хватает оборудования, большие очереди, люди сами не идут? — спросил TUT.BY.

— Оборудования хватает. Маммографы установлены во всех центральных районных поликлиниках. Есть прямая телемедицинская связь между 34-поликлиникой, где проходит программа скрининга рака молочной железы, и онкодиспансером. Хватает опытных рентгенологов и рентген-лаборантов… Здесь я думаю, речь идет о недостаточной мотивированности пациенток.

Специалист также пояснил, что среди запущенных стадий чаще всего диагностируют третью, на четвертую стадию приходится 5−6% от общего числа третьей и четвертой.

Александр Гладышев обратил внимание, что количество рака молочной железы третьей стадии увеличилось и в том числе потому, что несколько лет назад изменились подходы к классификации опухоли.

Рак молочной железы все чаще выявляют у молодых женщин. В том числе это происходит благодаря более совершенной диагностике, которой не было раньше. Пик заболеваемости раком молочной железы — 45−70 лет. Если несколько десятилетий назад случаи рака молочной железы у пациенток до 30 лет были казуистическими, то сейчас в Минском городском клиническом онкологическом диспансере — до десяти пациенток с раком груди в год, которым нет 30 лет.

— Увеличилось количество пациенток, у которых рак молочной железы связан с беременностью. Ежемесячно сталкиваемся с пациентками, у которых рак молочной железы или на фоне беременности, или в ближайшие сроки после родов. Такие опухоли крайне агрессивно протекают и имеют плохие прогнозы.

Александр Гладышев сказал, что в его практике были пациентки, у которых на фоне стимуляций перед ЭКО находили рак молочной железы. Некоторые случаи заканчивались печально. Поэтому перед ЭКО важно, чтобы женщина хорошо обследовалась и посетила онколога.

В том числе и из-за того, что в Минске нередко выявляют рак молочной железы на последних стадиях, проводят ежегодную акцию. В этом году 16 и 17 октября на базе центральных районных поликлиник города наиболее опытные онкологи из городского онкодиспансера проконсультируют всех обратившихся женщин независимо от возраста. Пациенток осмотрят, при необходимости сделают УЗИ и маммографию, биопсию. Женщина может обратиться в районную поликлинику, к которой относится ее поликлиника по месту жительства. То есть, если живешь в Заводском районе и прикреплен к поликлинике в нем же, нужно идти в центральную поликлинику своего района.

Городской центр здоровья сообщает , что акция пройдет в центральных районных поликлиниках Минска с 9.00 до 15.00:

1 центральная районная клиническая поликлиника Центрального района Минска (ул. Сухая, 6);

2 центральная районная поликлиника Фрунзенского района Минска (ул. Якубовского, 33);

3 центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района Минска (ул. Воронянского, 13/2);

6 центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района Минска (ул. Ульяновская, 5);

14 центральная районная поликлиника Партизанского района Минска (ул. Фроликова, 2);

21 центральная районная поликлиника Заводского района Минска (ул. Филатова, 13);

25 центральная районная поликлиника Московского района Минска (ул. Рафиева, 60);

34 центральная районная клиническая поликлиника Советского района Минска (ул. Кульман, 22);

19-я центральная районная поликлиника Первомайского района Минска (пр-т Независимости, 119)

Чтобы вовремя выявить рак молочной железы, женщины до 45 лет должны каждый месяц сами проводить самоосмотр груди и раз в год делать УЗИ. Если есть какие-то проблемы, то даже в таком молодом возрасте могут назначить пройти маммографию. В более старшем возрасте нужно регулярно проходить именно эту процедуру.