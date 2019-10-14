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В Беларуси можно сдать генетический анализ на предрасположенность к раку груди

15.10.2019 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси можно сдать генетический анализ и узнать, какова вероятность заболеть раком молочной железы. Однако количество пациенток, которым показано такое исследование, — невысокое.


Фото: pixabay.com

У рака молочной железы несколько факторов риска. На развитие такого рака влияет наследственность: если у кровных родственников был рак молочной железы или органов малого таза. Также влияют аборты, отсутствие беременности, позднее прекращение менструации — обычно это 55 лет и позже, курение, злоупотребление алкоголем, гормональная контрацепция, травмы молочной железы.

По словам Вадима Костюкова, заместителя главного врача по организационно-методической работе 34-й центральной городской районной клинической поликлиники Советского района Минска, причиной развития рака молочной железы, как правило, является комплекс нескольких факторов риска.

Если у бабушки или мамы был рак груди, то пациентка может проконсультироваться у онколога, а медик решит, нужно ли ей сдать генетический анализ на определение наследственного гена, который отвечает за развитие рака молочной железы. Речь идет не об онкомаркерах, а о специальном анализе. Этот анализ можно сдать в моллекулярно-генетической лаборатории Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова и в Минском городском клиническом онкологическом диспансере (анализ берется там, но сама диагностика проходит на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова). Нужно ли сдавать такой анализ, определяет только врач.

— По новым стандартам обследование на носительство мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 (если в этих генах есть мутации, то очень высок риск развития рака молочной железы или яичников. — Прим. TUT.BY) у пациенток до 40 лет с уже подтвержденным раком молочной железы обязательно. При носительстве мутаций уже заболевшим пациенткам мы должны предложить другую лечебную тактику. В частности, выполнение двусторонней мастэктомии (операция по удалению молочной железы. — Прим. TUT.BY): не только пораженного опухолью органа, но и с профилактической целью и здорового, из-за того, что очень высокий риск появления болезни, — отметил Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением № 1 Минского городского клинического онкологического диспансера.

— Каждая женщина должна проводить самоообследование молочной железы один раз в месяц. Конечно, мелкие образования в миллиметр, два или три, женщина сама не пропальпирует. Но более-менее крупные образования — полсантиметра или сантиметр, можно обнаружить, если правильно это сделать. В любом лечебном учреждении есть плакаты, как проводить самообследование молочной железы, — отмечает Вадим Костюков.

Антон Хоров, заведующий лабораторией реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, отметил, что женщина, у которой еще есть менструация, самоосбледование молочной железы должна проводить раз в месяц на пятый-девятый день менструального цикла. Женщина в менопаузе может выбрать любой день. При этом специалист напомнил, что большинство новообразований в молочной железе — доброкачественные.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси можно сдать генетический анализ и узнать, какова вероятность заболеть раком молочной железы.
 
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