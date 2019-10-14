«Если б я был мэром». Гродненец Николай мечтает снести обл- и горисполкомы - и вот ради чего

Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас Гродно? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель мог прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Коренной гродненец Николай Рабушко считает, что мэра города надо избирать — и желательно, чтобы руководителем становился житель областного центра, который живет и дышит городом и знает о его проблемах изнутри.



Фото: @82makhon, instagram.com

Сначала о глобальном. Николай хочет вынести все крупные заводы как можно дальше от города — это входило бы в его концепцию «город со здоровыми легкими». Также наш «мэр» освободил центральные улицы от транспорта — за исключением общественного, который был бы полностью электрическим. Также Николай высадил бы много деревьев в центре, чтобы вернуть Гродно звание самого зеленого города страны.

Строительство и инфраструктура

А еще Николай выступил с предложением строить жилье в новых микрорайонах только после того, как уже сформируется транспортная и социальная инфраструктура: улицы, проспекты, проезды, поликлиники, детские сады, школы, магазины, почта, финансовые и социальные учреждения.



Фото: Валерий Юдин, TUT.BY

Николай говорит, что надо очень бережно, скрупулезно и даже нежно относиться к сохранившемуся наследию: строить, конечно, в центре города можно, но с ограничениями. Например, перед любой стройкой на старинных улочках надо консультироваться с археологами и историками. Строить — тоже под присмотром специалистов.

Понимая желание гродненцев жить в центре, Николай все же хотел бы постепенно вывести жилой фонд из центра города и отдать освобождающиеся площади предпринимателям для обустройства кафе, баров, ресторанов и других объектов.

При этом инфраструктуру надо развивать так, чтобы отдыхать было удобно и маленьким детям, и людям с инвалидностью, и пенсионерам.

Все снести и перестроить

Также гродненец предлагает демонтировать здание облисполкома, чтобы открыть вид на историческую часть города, в том числе и с монтирующегося колеса обозрения; демонтировать здание горисполкома и разобрать площадь Ленина для восстановления продолжения «швейцарской долины» на их месте, а потом заняться ее дальнейшим благоустройством с использованием поймы реки Городничанки. Здесь, например, можно организовать лодочные прогулки на участке от ресторана «Полонез» до Немана. Для реализации такого проекта придется снести жилые постройки на улице Рабочей, возможно, сделать несколько небольших шлюзов, но в итоге появится несколько небольших озер, где можно спокойно ходить на лодках.



Так выглядела Швейцарская долина в начале прошлого века.

Так же кардинально подошел Николай и к площади Советской. Здесь, по мнению мужчины, надо не ремонтировать, а демонтировать Дворец культуры текстильщиков, а также здание Дома быта, и восстановить Фару Витовта как храм двух христианских конфессий, католической и православной.

Также Николай считает, что городу нужна мечеть. А вот Фарному костелу надо вернуть часть иезуитского коллегиума, в котором сейчас расположена тюрьма. И наконец-то придать статус историко-культурного наследия двум уникальнейшим объектам города — кварталу Новый свет и коммунальному кладбищу на улице Антонова.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Герои — старые и новые

Также Николай предлагает «оставить с миром коммунистическое наследие» и постепенно от него уходить, переименовывая улицы, площади и демонтируя памятники той эпохи. Но также необходимо осторожно относиться и к новым героям — без фанатизма и излишней политизированности.

А еще мужчина предлагает ввести в гродненских школах факультатив по истории Гродно — в виде еженедельных обучающих тематических экскурсий.

Логистический центр

Далее «мэр» предлагает построить международный логистический центр около аэропорта. Плюс, по его мнению, надо предоставлять беспроцентные субсидии предпринимателям, которые работают в сфере туризма. Это будет способствовать открытию в городе новых гостиниц, хостелов, точек питания, социальных, культурных, развлекательных центров, что принесет средства в городской бюджет.

Как вам идеи?

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