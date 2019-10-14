Как в Минске попасть к онкологу и что делать, если прошел все обследования в частных медцентрах

Источник материала: Tut.by

Как жителю столицы попасть на прием к онкологу и что делать, если прошел все обследования в частном медцентре и есть основания для обращения в онкодиспансер? Об этом TUT.BY спросил медиков во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре.



Фото с сайта onco.me

Перед тем, как попасть к онкологу, предполагается, что пациент обращается к своему участковому врачу в одной из минских поликлиник и на амбулаторном этапе проходит обследования, которые помогают выявить рак. Если есть подозрения на злокачественную опухоль, человека направляют в центральную районную поликлинику к онкологу, который в том числе является сотрудником Минского городского клинического онкологического диспансера.

— Затем с уже полным фактически пакетом обследований пациент направляется в онкодиспансер, — объясняет Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением № 1 Минского городского клинического онкологического диспансера.

Но что делать пациентам, которые решили не обращаться в поликлинику, а прошли все обследования платно, в том числе и в частных медцентрах? Как им попасть в онкодиспансер на лечение, если для этого есть основания?

— Такие вопросы возникали, — подтверждает Александр Гладышев. — Были предложения вплоть до того, чтобы заключить договоры с крупными частными центрами. Чтобы непосредственно из центра пациент мог приходить на консультацию уже в онкодиспансер. Но еще не до конца это все решено. Я за то, чтобы, если пациент полностью обследован (имеется в виду в том числе и в частном медцентре. — Прим. TUT.BY), он имел право приходить сразу в онкодиспансер.

Вадим Костюков, заместитель главного врача по организационно-методической работе 34-й центральной городской районной клинической поликлиники Советского района Минска, отметил, что если у пациента на руках все обследования, он может обратиться даже к участковому терапевту и получить направление к районному онкологу.

— Доступность районного онколога — один-два дня. Если есть все документы, а обследования в медцентрах поликлиникой принимаются, ему не нужно проходить повторный круг обследований, пациент обращается в поликлинику для оформления направления к онкологу, — заметил он.