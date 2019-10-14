ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Минске попасть к онкологу и что делать, если прошел все обследования в частных медцентрах

15.10.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как жителю столицы попасть на прием к онкологу и что делать, если прошел все обследования в частном медцентре и есть основания для обращения в онкодиспансер? Об этом TUT.BY спросил медиков во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре.


Фото с сайта onco.me

Перед тем, как попасть к онкологу, предполагается, что пациент обращается к своему участковому врачу в одной из минских поликлиник и на амбулаторном этапе проходит обследования, которые помогают выявить рак. Если есть подозрения на злокачественную опухоль, человека направляют в центральную районную поликлинику к онкологу, который в том числе является сотрудником Минского городского клинического онкологического диспансера.

— Затем с уже полным фактически пакетом обследований пациент направляется в онкодиспансер, — объясняет Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением № 1 Минского городского клинического онкологического диспансера.

Но что делать пациентам, которые решили не обращаться в поликлинику, а прошли все обследования платно, в том числе и в частных медцентрах? Как им попасть в онкодиспансер на лечение, если для этого есть основания?

— Такие вопросы возникали, — подтверждает Александр Гладышев. — Были предложения вплоть до того, чтобы заключить договоры с крупными частными центрами. Чтобы непосредственно из центра пациент мог приходить на консультацию уже в онкодиспансер. Но еще не до конца это все решено. Я за то, чтобы, если пациент полностью обследован (имеется в виду в том числе и в частном медцентре. — Прим. TUT.BY), он имел право приходить сразу в онкодиспансер.

Вадим Костюков, заместитель главного врача по организационно-методической работе 34-й центральной городской районной клинической поликлиники Советского района Минска, отметил, что если у пациента на руках все обследования, он может обратиться даже к участковому терапевту и получить направление к районному онкологу.

— Доступность районного онколога — один-два дня. Если есть все документы, а обследования в медцентрах поликлиникой принимаются, ему не нужно проходить повторный круг обследований, пациент обращается в поликлинику для оформления направления к онкологу, — заметил он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как жителю столицы попасть на прием к онкологу и что делать, если ты прошел все обследования в частном медцентре и есть основания для обращения в онкодиспансер?
 
Новости дня
Новости общества
 
«Если б я был мэром». Гродненец Николай мечтает снести обл- и горисполкомы - и вот ради чего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика