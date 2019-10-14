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Грейтесь на солнышке. В Брестской области почти везде приостановили подачу отопления
15.10.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Брестчине почти повсеместно приостановлена подача отопления в связи со сложившимися теплыми погодными условиями, пишет
Cреднесуточная температура воздуха в последние дни в Беларуси была 11−16 градусов тепла, что на 4−8 градусов выше климатической нормы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Теплее всего было в Брестской области.
Самая высокая температура была зафиксирована в Пинске — плюс 22,6 градуса, что является максимумом для этого города за всю историю метеонаблюдений.
Температурные рекорды дня также были побиты еще на трех метеостанциях Брестской области: в Высоком (плюс 21,2 градуса), Пружанах (плюс 20,9), Ганцевичах (плюс 20,5).
— В области, за исключением Бреста, ранее была приостановлена подача тепла, — рассказал начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев. — В райцентрах, исходя из возможностей, либо полностью отключено отопление, либо включен режим протапливания.
Как сообщили в Брестском городском ЖКХ, в системах отопления со вторника устанавливаются минимальные температурные параметры. В период потепления батареи в домах брестчан станут прохладными. При этом, если температура в квартире упала ниже 18 градусов, следует оставить заявку, обратившись в службу «115».
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В райцентрах, исходя из возможностей, либо полностью отключено отопление, либо включен режим протапливания.
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