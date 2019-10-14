Фестиваль «Нябёсы» приглашает профессионалов и любителей батлеечных и кукольных театров

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Свято-Елисаветинский монастырь по благословению его Высокопреосвященства Павла, Митрополита Минского и Заславского Патриаршего Экзарха всея Беларуси проводит VI Рождественский православный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы», в рамках Международного Православного Рождественского фестиваля «Радость».





Фестиваль пройдет в период с 21 декабря 2019г. по 06 января 2020 г. во Дворце искусств, ул.Козлова,3.

Цели фестиваля – развитие традиционного батлеечного и кукольного театрального искусства, укрепление международных культурных связей, приобщение к театральному искусству подрастающего поколения и поддержка одаренной молодежи. Фестиваль входит в Программу сотрудничества между Министерством культуры Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2018-2021 годы.

В рамках фестиваля для участников предусматривается проведение творческих мероприятий, мастер-классов профессиональных актеров и режиссеров, тематических круглых столов. Во время фестиваля традиционно проводится благотворительная акция «Свет души – добродетель»: коллективы выступают в детских больницах, интернатах для детей-инвалидов и престарелых, детских домах и школах.





Официальные страницы фестиваля в Интернете:

http://obitel-minsk.by/nyabesy

www.facebook.com/niabiosy

www.vk.com/nyabesy

Приглашаем Вас принять участие в конкурсной программе и творческих мероприятиях фестиваля.

Для участия в фестивале необходимо до 1 ноября 2019 г. предоставить по электронной почте batleika.fest@yandex.ru следующие материалы:

1. Заполненную заявку на участие в конкурсной программе c видеозаписью конкурсного спектакля

2. Фотографии конкурсного спектакля и из жизни театра (5-10 фотографий, качество 1 фотографии — не менее 1 Мб).

Участникам коллективов конкурсной программы (по регламенту – до 6 человек) обеспечивается питание и проживание согласно графику показов. Транспортные расходы оплачиваются участниками самостоятельно.



