ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль «Нябёсы» приглашает профессионалов и любителей батлеечных и кукольных театров

15.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Свято-Елисаветинский монастырь по благословению его Высокопреосвященства Павла, Митрополита Минского и Заславского Патриаршего Экзарха всея Беларуси проводит VI Рождественский православный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы», в рамках Международного Православного Рождественского фестиваля «Радость».

Фестиваль «Нябёсы» приглашает профессионалов и любителей батлеечных и кукольных театров

Фестиваль пройдет в период с 21 декабря 2019г. по 06 января 2020 г. во Дворце искусств, ул.Козлова,3.

Цели фестиваля – развитие традиционного батлеечного и кукольного театрального искусства, укрепление международных культурных связей, приобщение к театральному искусству подрастающего поколения и поддержка одаренной молодежи. Фестиваль входит в Программу сотрудничества между Министерством культуры Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2018-2021 годы.

В рамках фестиваля для участников предусматривается проведение творческих мероприятий, мастер-классов профессиональных актеров и режиссеров, тематических круглых столов. Во время фестиваля традиционно проводится благотворительная акция «Свет души – добродетель»: коллективы выступают в детских больницах, интернатах для детей-инвалидов и престарелых, детских домах и школах.

Фестиваль «Нябёсы» приглашает профессионалов и любителей батлеечных и кукольных театров

Официальные страницы фестиваля в Интернете:

http://obitel-minsk.by/nyabesy
www.facebook.com/niabiosy
www.vk.com/nyabesy

Приглашаем Вас принять участие в конкурсной программе и творческих мероприятиях фестиваля.

Для участия в фестивале необходимо до 1 ноября 2019 г. предоставить по электронной почте batleika.fest@yandex.ru следующие материалы:

1. Заполненную заявку на участие в конкурсной программе c видеозаписью конкурсного спектакля

2. Фотографии конкурсного спектакля и из жизни театра (5-10 фотографий, качество 1 фотографии — не менее 1 Мб).

Участникам коллективов конкурсной программы (по регламенту – до 6 человек) обеспечивается питание и проживание согласно графику показов. Транспортные расходы оплачиваются участниками самостоятельно.

Фестиваль «Нябёсы» приглашает профессионалов и любителей батлеечных и кукольных театров

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свято-Елисаветинский монастырь по благословению его Высокопреосвященства Павла, Митрополита Минского и Заславского Патриаршего Экзарха всея Беларуси проводит VI...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пожар в здании на стадионе «Спартак»: что известно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика