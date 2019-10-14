В Дубровенской школе состоялось торжественное закрытие трудового семестра 2019 года

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





9 октября в средней школе №1 г. Дубровно состоялось торжественное закрытие трудового семестра 2019 года. Руководители студотрядов, их заместители, а также участники собрались вместе, чтобы подвести итоги трудового лета и наградить лучших из лучших дипломами и памятными призами.

Официальную часть церемонии открыла первый секретарь Дубровенского районного комитета БРСМ Виктория Храмцова. В своей приветственной речи она поблагодарила всех участников студенческих отрядов, отметила их трудолюбие и ответственный подход к делу.

—Было приятно слышать слова благодарности в адрес ребят от начальника оздоровительного лагеря «Луговцы», это лишнее подтверждение тому, что бойцы наших студ¬отрядов выполняют свою работу добросовестно, — подчеркнула Виктория Андреевна. В свою очередь она подчеркнула, что отдел по образованию, ежегодно принимает студенческие отряды на работу в летний период.







В трудовом семестре 2019 года на базе оздоровительного лагеря «Луговцы» трудились 7 студенческих отрядов. Из них 3 педагогических и 4 сервисных.

В номинации «Лучший студенческий отряд» победил отряд «Лидер», командир отряда — Алина Кузьменкова, заместитель руководителя отряда — Надежда Шачанок.

Алина Кузьменкова и командир студен¬че¬ского сервисного отряда «Оптимисты» Елена Жолобова награждены в номинации «Лучший руководитель студенческого отряда».

«Лучшим заместителем руководителя студенческого отряда» стали Игорь Коровико (педотряд «Юность») и Ксения Шатравко (сервисный отряд «Оптимисты»).

В номинации «Лучший участник студенческого отряда» были награждены Максим Кузьмичёв, Анна Менделева, Юлия Жолобова, Владислав Машедо, Фарангиз Жураева, Анастасия Апет, Кристина Тимошевская (сервисный отряд), Арсений Набаенко, Анастасия Матюшевская, Екатерина Ивкина (педагогический отряд).







За добросовестную работу была отмечена участник студенческого сервисного отряда Юлия Рудикова. Также была объявлена благодарность людям, которые внесли значительный вклад в развитие студотрядовского движения Дубровен¬ского района: Даниле Михальченко, Наталье Сподоба, Никите Кириллову, Веронике Барановской и Юлии Клепицкой.

Трудовой семестр-2019 стал знаковым для студенческого движения, поскольку был объявлен союзом молодежи — Годом студенческих отрядов. Дубровенские ребята за время семестра смогли получить ценный трудовой опыт, а также завести новых друзей, приобрести полезные знания и навыки и, что немало важно, заработать — такие приятные бонусы получила активная и инициативная молодежь.

—С каждым годом среди школьников и студентов нашего района становится все больше желающих провести лето с пользой и записаться в студенческие отряды, — отметила заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская. — Это здорово, когда молодежь заинтересована в трудоустройстве и получает за это соответствующее финансовое вознаграждение, потому что труд действительно нас облагораживает. И хочется уже сейчас пригласить всех желающих к участию в трудовом семестре 2020 года, потому что практика последних лет показывает, что желающих намного больше, чем выделенных рабочих мест. Но мы стараемся никому не отказывать, — подчеркнула Светлана Валерьевна, — способствуем индивидуальному трудоустройству, просим у руководителей организаций дополнительные трудовые места. Поэтому не теряйте времени, приходите в штаб БРСМ и подавайте свои заявки, — призвала она.







Студотрядовское движение сегодня — одно из ведущих направлений государственной молодежной политики страны. Это не просто школа жизни, она дает возможности каждому молодому человеку проявить себя и реализоваться в любой сфере деятельности. Трудясь на благо своей страны, мы получаем бесценный опыт и навыки, которые пригодятся в будущем. На протяжении многих лет молодежные студотряды вносят ценный вклад в строительство, реконструкцию и благоустройство объектов не только в Беларуси, но и за ее пределами. Ребята работают в России, Молдове, никогда не забывая при этом о своей малой родине.

За последние десять лет Витебский областной студенческий штаб 7 раз становился лучшим в республике, в том числе благодаря дубровенской молодежи.