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Задержанная в Минске россиянка, попавшая под санкции США, уже на свободе

15.10.2019 15:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как сообщило посольство России в РБ в своем twitter-аккаунте, Анна Богачева сейчас находится на свободе. По данным РИА «Новости» она была задержана в минском отеле позавчера, белорусские правоохранительные органы эту ситуацию не комментируют.


Фото: TUT.BY

«Российская гражданка Анна Богачева, о „ситуации“ с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — пишет в Twitter посольство России в РБ.

Буквально за полчаса до появления этой информации посольство сообщало: задержание Анны Богачевой находится «во внимании консульского отдела». Никаких подробностей больше не было. Белорусские правоохранительные органы не комментировали задержание россиянки Анны Богачевой, которая попала под санкции США.

Как сообщало ранее агентство РИА «Новости», Богачеву задержали по запросу США позавчера, около 22 часов, в одной из гостиниц. Как объясняет «Медуза», Анна Богачева в 2018 году попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей». Ранее она была активисткой националистического «Русского образа».

Через копию удаленного аккаунта «ВКонтакте» журналисты «Радио Свобода» выяснили, что Богачева была известна в националистических кругах под именем Анна Тригга.

Напомним, после выборов в 2016 году США обвинили Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии. Ряд американских политиков, в первую очередь представителей Демократической партии, заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. По этому поводу было проведено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, результаты которого были опубликованы в апреле 2019 года. Команда спецпрокурора не выявила сговора, однако подтвердила предполагаемое «вмешательство России».

Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье «Сговор против США» и «Мошенничество», в их числе, по данным Sputnik Беларусь, — Анне Богачевой. Эти люди попали под санкции Минфина США.

 
 
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Как сообщило посольство России в РБ в своем twitter-аккаунте, Анна Богачева сейчас находится на свободе. По данным РИА «Новости» она была задержана в минском отеле...
 
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