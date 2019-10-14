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У минской семьи исчезли почти 8 тысяч долларов после визита к сыну друга
15.10.2019 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники уголовного розыска задержали в Минске 20-летнего парня по подозрению в хищении крупной суммы из квартиры своего друга. Об этом
Оказалось, хозяева квартиры уехали на дачу, а к их сыну в гости пришел 20-летний друг.
«Так как денег на веселый досуг не было, приятели решили найти сбережения у хозяев квартиры. Поиски закончились успешно: молодой человек обнаружил в шкафу два свертка», — рассказывают в ГУВД.
Внутри была валюта. Сын, поразмыслив, отказался их брать, а друг прихватил одну пачку целиком, а из второй взял часть суммы, считает следствие.
Общая сумма похищенного составила 7650 долларов. Милиция выяснила, что фигурант нигде не работает и не учится, снимает квартиру и живет с девушкой. А деньги потратил на долги, покупку одежды и казино.
В 2018-м парня уже привлекали к уголовной ответственности за квартирную кражу. Теперь материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки.
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Как оказалось, друг раньше уже был судим за квартирную кражу.
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