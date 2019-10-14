«Если бы я была мэром». Екатерина предлагает брестчанам мягкую декоммунизацию города (и улицу Радивилла!)

Источник материала: Tut.by

«Брест, конечно, город прекрасный и многими любимый, но и у него есть проблемы», — пишет брестчанка Екатерина в своей заявке на конкурс «Если бы я была мэром». Идей у участницы много, предложений — еще больше: поменять название улиц, университета, библиотек, отреставрировать исторические здания в центре, сделать парковку, закрыть завод, который еще не открылся. И это еще не все.





Аккумуляторный завод

Люди протестуют, владелец задержан, есть недочеты. Я бы честно закрыла завод, установила контроль, чтобы не въезжали и не выезжали машины. К решению вопроса, что делать с построенным комплексом, привлекала бы общественность, специалистов. А на площади Свободы поставила бы арт-объект — небольшую стаю кованых голубей прямо на плитке, в честь людей, которые больше года выходили на улицу, протестуя против завода.

Улица Советская

В самом начале стоят полуразрушенные дома, закрытые баннером. Нужно отреставрировать их и посадить дикий плющ, который бы рос по стенам. Летом он зеленый, осенью — красный. И красиво, и место для фотографий.

Парковки

Мало парковочных мест в центре, но есть старый автовокзал. Его нужно снести, а вместо него двухярусный паркинг построить. И чтобы конструкция из стекла и бетона вписалась в архитектурный стиль, окружить по периметру тоже чем-то зеленым. А плату ввести небольшую, чтобы люди могли позволить себе там машину оставить на пару часов.

Город-призрак

Мне всегда бросалась в глаза улочка, ведущая от зимнего сада к филармонии. Вроде и исторические дома, вроде все культурно-облагорожено, чисто, отделка в одном стиле. Но там пусто. Глазу не на что наткнуться, людей нет. Хоть бы кадки с цветами яркими поставить, или фонари преобразить. Не просто металлические столбы, а фонари-указатели, или листвой кованой обкрутить. Или людей позвать, которые крючком стволы обвязывают. Что-то с этим нужно сделать, на мой взгляд.

Далее, вход на жд вокзал со стороны Орджоникидзе. Пустошь! Мне кажется, можно посадить взрослые деревья. Объявить конкурс на создание арт-объектов на этой территории. У меня сразу образ возникает: деревянная резная Каменецкая вежа, а недалеко от нее Холмские ворота из дерева, а рядом башня вокзала. А к ним тропинки из плитки ведут. А рядом небольшие фонари. Вот и плавный переход от железнодорожного моста к улицам города, и арт-объект для селфи.

Социалка

Есть люди, которым нужна помощь. Есть бездомные, которых поддерживают пара неравнодушных людей. Я говорю про тех, кто на свои деньги кормят их раз в неделю. Нужен приют для бездомных, и этот вопрос вроде как рассматривается. Я же предлагаю этим не ограничиваться, а привлекать представителей городской власти к кормлению бездомных во время субботников. Это вам не деревце посадить и поснимать на камеру, а социально значимое мероприятие.

Туризм

Мы все говорим, что Брест — европейский город. У нас есть немного и памятников истории. Но ведь можно привлечь туристов и тем, что мы — народ со своей богатой историей и культурой. И культура у нас не только селянская, но и шляхетская.

Предлагаю провести праздник в парке. Создать несколько зон: в одной посвящено все рыцарству, в другой — шляхте, в третьей — мастер-классы по старинным танцам, в четвертой работал бы небольшой театр, где показывали бы постановки про Чорную панну Нясвіжа. В селянской зоне можно и город мастеров представлять, и белорусскую кухню показывать, вышиванки, батлейка. Вот вам и туризм, вот вам и доход.

Коренизация и декоммунизация

Почему в Бресте так много Пушкина? И улица, и универ, и библиотека? Детская библиотека стоит на Набережной Скорины — вот вам и библиотека имени Скорины. Взрослая тоже — ведь Скорина имеет для нашей истории гораздо большее значение, чем Пушкин. А переназвать университет или нет — это пусть решат сами брестчане путем открытого голосования.

А еще городу нужна мягкая декоммунизация. Почему в центре есть улицы Маркса, Энгельса, Цеткин? Ну если Дзержинский, Ленин, Буденный имеют хоть какое-то отношение к нашей истории, то что здесь делают социалистические идеологи? Можно без политики?! Давайте назовем улицы в честь наших писателей, художников, исторических персон. Вуліца ім. Ул. Караткевіча, Я. Коласа, Мікалая «Чорнага» Радзівіла.

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