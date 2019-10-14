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Перепись населения. Кампания набирает обороты

15.10.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Перепись населения. Кампания набирает обороты

На утро 14 октября в Беларуси перепись прошли 2 млн 753 тысячи человек — такая цифра была на сайте Белстата в 9:00. В этом году перепись устроена как никогда удобно в том смысле, что не нужно ждать, когда к тебе придут домой и отвлекут от дел. Во-первых, ответить на вопросы можно самому через интернет, причем переписать сразу всю семью и всех родственников. Во-вторых, если с интернетом не складывается, можно в удобное для себя время сходить на переписной участок. Мы с коллегами выбрали первый вариант, и это действительно удобно: занимает минут 10—15, при этом сохраняется полная конфиденциальность, ведь читаешь вопросы и отвечаешь на них ты только сам, без посторонних. А навигация по анкете очень простая, справится даже тот, кто с компьютером дело имеет редко.

Для полноты же картины мы решили посетить еще и переписной участок. Их у нас в районе два, один — в центре Глуска, второй — в Хвастовичах, в здании Хвастовичского сельисполкома (на втором этаже). Мы выбрали тот, что поближе, на улице Жижкевича, 8. Знаем, что многие глусчане привыкли ориентироваться не по адресам, а по «объектам», так вот этот переписной участок находится в здании налоговой инспекции, и заходить тоже, как в налоговую, а не как в военкомат. На второй этаж подниматься не нужно, сразу же на первом этаже есть дверь, а за ней — вход в комнату, где проходит перепись. На ней соответствующая табличка, так что потеряться трудно.

Сразу после нашего прихода (это было в четверг, 10 октября) в кабинет заглянула женщина: пришла переписываться вместе с супругом. Пока помощник заведующей участком Татьяна Барановская помогала заполнить анкеты, мы побеседовали с заведующей участком Виолеттой Жоровой и выяснили, что на этом участке с 4 по 10 октября переписалось уже около 60 адресов, в целом же по Глуску (это видно в специальной базе) было обработано 688 адресов — это и те, кто переписался самостоятельно, и те, кто посетил участки, и те, кто прошел перепись по месту работы. Данных по району пока нет — база выдаст информацию по конкретному сельскому населенному пункту, когда в нем будут обработаны все адреса. Нельзя пока сказать, и сколько жителей района уже прошли перепись, ведь по каждому адресу живет чаще всего несколько человек. Все сведения обрабатывает специальная программа, сами переписчики вручную этим не занимаются, они только вводят данные и видят затем итог: обработан адрес или нет. Более того, как только переписчик передает данные на сервер Белстата, они исчезают у него из планшета.

Начальник отдела статистики Глусского района Галина Полозняк рассказала, что на каждом переписном участке занято по четыре человека — заведующий и его помощник плюс два переписчика в резерве. Они работают все по очереди, потому что участки открыты каждый день, без выходных (в Хвастовичах с 9 до 19 часов, в Глуске — с 9 до 20 часов). В первые два-три дня было затишье, а сейчас люди идут намного активнее. Кстати, если переписаться через интернет можно только по 18 октября, то участки будут действовать до самого конца переписи — по 30 октября, так что приходите, вам будут рады. Пройти опрос по переписи или получить консультацию в рабочее время можно и в отделе статистики (Глуск, ул. Гастелло, 4, здание «Беларусбанка», 3-й этаж, телефон 41-2-07), а также в сельисполкомах по месту жительства.

Переписные участки — отличный вариант в первую очередь для пенсионеров, не владеющих интернетом. А вот многие работающие глусчане могут пройти перепись, как говорится, без отрыва от производства. Для этого созданы мобильные группы из переписчиков, которые в заранее оговоренное с руководителем время приходят на предприятие. Кому-то подходит время с утра, пока еще люди не разъехались по объектам, где-то переписчик может работать и весь день. Переписью уже «охвачены» такие большие организации, как лесхоз, больница, городские школы, ПМК-249, Автопарк, район электросетей и другие. Не обошли вниманием мобильные группы и небольшие трудовые коллективы, в том числе частных магазинов и предприятий. Начальник отдела статистики говорит, что руководители даже звонят и спрашивают: мол, вы уже были там и там, а когда же к нам придете? Волноваться не стоит — всех, кто оставляет заявку для мобильной группы, посетят и перепишут.

С 21 октября переписчики пойдут по тем адресам, где жильцы еще не переписались. Глуск поделен на шесть участков, на каждом по одному переписчику, в сельской местности будет работать девять человек. Они обязательно должны представиться, при себе иметь удостоверение, сумку с логотипом переписи и планшет для проведения опроса. Не исключено, что в эти дни активизируются мошенники. Убедиться, что пришел «правильный» переписчик, можно, позвонив на горячую линию 8-801-100-3131 (бесплатно). Перед человеком подозрительным решительно закрывайте дверь, а вот к официальным переписчикам отнеситесь, пожалуйста, с пониманием. Закрытые подъезды с домофонами, непривязанные злые собаки, слабое освещение — всё это может стать проблемой, тем более что среди 15 переписчиков только один мужчина, все остальные — женщины, а ходить они будут не только днем, но и вечером (до 19:00 на селе и до 21:00 в Глуске).

Переписчик, который придет к вам домой, должен иметь при себе:

— удостоверение; 

Перепись населения. Кампания набирает обороты

— специальную сумку с логотипом переписи и световозвращающей полосой;

Перепись населения. Кампания набирает обороты

— планшетный компьютер для проведения опроса респондента.

Не впускайте незнакомых людей, если у них нет при себе всех необходимых атрибутов. В случае сомнений позвоните в колл-центр (8-801-100-3131) и сообщите данные переписчика, чтобы убедиться, что этот человек вправе проводить опрос.

Ни в коем случае не давайте информацию по телефону: Белстат по телефону перепись не проводит.

 
 
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На утро 14 октября в Беларуси перепись прошли 2 млн 753 тысячи человек — такая цифра была на сайте Белстата в 9:00. В этом году перепись устроена как никогда удобно в...
 
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