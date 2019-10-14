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Единый областной Контакт-центр ЖКХ Брестчины 115 подводит итоги первого года работы

15.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Единый областной Контакт-центр ЖКХ Брестчины 115 подводит итоги первого года работы
Утром 15 октября 2018 года короткий номер 115 в Бресте был переключен на Брестское областное Управление ЖКХ. Именно этот день и стал днем рождения Контакт-центра. Сегодня, спустя ровно год, начальник единого областного Контакт-центра Никита Панов рассказал корреспонденту pinsknews.by о том, как прошли эти 365 дней для его сотрудников:

– Для нас прошли не просто 365 дней. Для нас это почти 300 тысяч принятых звонков, 278 тысяч заявок по 23 видам работ и 319 видам неисправностей. Этот год состоял для нас из 517 000 минут круглосуточного диалога с одной единственной целью – сделать жизнь вокруг нас хотя бы чуточку лучше, проще и комфортнее.

Наш маленький коллектив вырос до 20 человек. Количество подключенных предприятий увеличилось с 6 до 34. Да и в целом мы обслуживаем не только город Брест, но и всю Брестскую область. Мы прошли большой путь от первой ошибки до первой благодарности от вас. Уже сегодня мы с уверенностью можем сказать, что стали лучше – наладили взаимодействие с предприятиями и наметили единый курс развития.

Каждый день мы снова и снова поднимаем телефонную трубку, чтобы помочь жителям Брестчины решить насущные бытовые проблемы. За первый год нашей работы больше всего заявок поступило по вопросам электроснабжения (34 302), бытовых услуг (23 156) и состояния канализационной сети (22 069). Диспетчеры Контакт-центра оказали более 100 000 консультаций.

Наша дружная команда постоянно стремится к развитию. Вот и в свой день рождения мы решили сделать что-то, о чем можно будет с гордостью вспомнить через год. Поэтому сегодня мы запускаем свои аккаунты в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, а также публичный канал в Telegram. В нашем высокотехнологичном 21-м веке, этим уже давно никого не удивишь, однако, основная задача этих аккаунтов не только поделится с вами нашей работой, но и постараться сделать более доступной информацию о плановых и аварийных отключениях ЖКУ, сроках включения и отключения отопления, изменениях и нововведениях в системе принятия и контроля заявок и т.д. Мы работаем для вас, и самый большой подарок, который без сомнений порадует каждого из нас, это простое человеческое спасибо. Ведь так просто, смену за сменой, поднимать телефонную трубку, когда ты знаешь, что твоя работа кому-то нужна!

 
Теги: Брест
 
 
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