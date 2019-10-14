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Единый областной Контакт-центр ЖКХ Брестчины 115 подводит итоги первого года работы
15.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Для нас прошли не просто 365 дней. Для нас это почти 300 тысяч принятых звонков, 278 тысяч заявок по 23 видам работ и 319 видам неисправностей. Этот год состоял для нас из 517 000 минут круглосуточного диалога с одной единственной целью – сделать жизнь вокруг нас хотя бы чуточку лучше, проще и комфортнее.
Наш маленький коллектив вырос до 20 человек. Количество подключенных предприятий увеличилось с 6 до 34. Да и в целом мы обслуживаем не только город Брест, но и всю Брестскую область. Мы прошли большой путь от первой ошибки до первой благодарности от вас. Уже сегодня мы с уверенностью можем сказать, что стали лучше – наладили взаимодействие с предприятиями и наметили единый курс развития.
Каждый день мы снова и снова поднимаем телефонную трубку, чтобы помочь жителям Брестчины решить насущные бытовые проблемы. За первый год нашей работы больше всего заявок поступило по вопросам электроснабжения (34 302), бытовых услуг (23 156) и состояния канализационной сети (22 069). Диспетчеры Контакт-центра оказали более 100 000 консультаций.
Наша дружная команда постоянно стремится к развитию. Вот и в свой день рождения мы решили сделать что-то, о чем можно будет с гордостью вспомнить через год. Поэтому сегодня мы запускаем свои аккаунты в социальных сетях
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> Утром 15 октября 2018 года короткий номер 115 в Бресте был переключен на Брестское областное Управление ЖКХ. Именно этот день и стал днем рождения Контакт-центра....
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