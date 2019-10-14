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В Жлобине парень сорвал замок и залез в чужой дом, чтобы украсть… плюшевых медведей

15.10.2019 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине милиционерам пришлось искать двух плюшевых медведей. Пропали они из дома местного предпринимателя, который занимается пошивом мягких игрушек.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

В ночь с 12 на 13 октября неизвестный сорвал навесной замок на дверях частного дома и украл оттуда двух плюшевых медведей.

Вскоре оперативники вышли на след воришки. Им оказался 23-летний местный житель. Украденное парень вернул и рассказал, что одного медведя он планировал подарить, а второго — продать.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.

 
 
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В Жлобине милиционерам пришлось искать двух плюшевых медведей. Пропали они из дома местного предпринимателя, который занимается пошивом мягких игрушек.
 
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