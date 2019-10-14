В Жлобине парень сорвал замок и залез в чужой дом, чтобы украсть… плюшевых медведей

Источник материала: Tut.by

В Жлобине милиционерам пришлось искать двух плюшевых медведей. Пропали они из дома местного предпринимателя, который занимается пошивом мягких игрушек.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

В ночь с 12 на 13 октября неизвестный сорвал навесной замок на дверях частного дома и украл оттуда двух плюшевых медведей.

Вскоре оперативники вышли на след воришки. Им оказался 23-летний местный житель. Украденное парень вернул и рассказал, что одного медведя он планировал подарить, а второго — продать.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.