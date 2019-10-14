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В Жлобине парень сорвал замок и залез в чужой дом, чтобы украсть… плюшевых медведей
15.10.2019 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине милиционерам
В ночь с 12 на 13 октября неизвестный сорвал навесной замок на дверях частного дома и украл оттуда двух плюшевых медведей.
Вскоре оперативники вышли на след воришки. Им оказался 23-летний местный житель. Украденное парень вернул и рассказал, что одного медведя он планировал подарить, а второго — продать.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.
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В Жлобине милиционерам пришлось искать двух плюшевых медведей. Пропали они из дома местного предпринимателя, который занимается пошивом мягких игрушек.
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