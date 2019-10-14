У «Белавиа» опять распродажа. В Берлин и обратно - 90 евро, Тбилиси - 84, Таллин - 76

Источник материала: Tut.by

У «Белавиа» завтра, 16 октября, распродажа билетов по специальным тарифам. Акция продлится с 9:30 до 23:59, пишет ресурс vandrouki.by . Даты полетов должны быть с 1 ноября по 10 декабря и с 15 января по 29 февраля. В самой авиакомпании TUT.BY пояснили, что информацию по поводу распродажи сообщат только 16 октября утром.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На сайте авиакомпании и в ее соцсетях информации пока нет.

Тем временем ресурс Vandrouki.by выложил направления и цены за полет туда-обратно из Минска (в евро):

Милан — 97;

Рим — 110;

Барселона — 91;

Прага / Будапешт — 87;

Ларнака / Женева / Тель-Авив — 93;

Париж — 122;

Лондон — 100;

Брюссель / Варшава — 69;

Вильнюс — 43;

Ганновер — 95;

Берлин — 90;

Франкфурт — 113;

Стокгольм — 85;

Хельсинки — 80;

Таллин — 76;

Рига — 65;

Мюнхен — 107;

Краснодар / Сочи / Санкт-Петербург — 55;

Тбилиси — 84;

Батуми — 72;

Баку — 124;

Киев — 73;

Калининград — 35;

Ереван — 110;

Ашхабад — 104;

Москва Домодедово — 39;

Москва Жуковский — 29;

Vandrouki.by также сообщает, что количество билетов ограничено, максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу — 30 дней, использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается. Изменения и возврат билетов запрещены, в том числе при комбинировании тарифов.