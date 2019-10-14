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У «Белавиа» опять распродажа. В Берлин и обратно - 90 евро, Тбилиси - 84, Таллин - 76

15.10.2019 18:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У «Белавиа» завтра, 16 октября, распродажа билетов по специальным тарифам. Акция продлится с 9:30 до 23:59, пишет ресурс vandrouki.by. Даты полетов должны быть с 1 ноября по 10 декабря и с 15 января по 29 февраля. В самой авиакомпании TUT.BY пояснили, что информацию по поводу распродажи сообщат только 16 октября утром.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На сайте авиакомпании и в ее соцсетях информации пока нет.

Тем временем ресурс Vandrouki.by выложил направления и цены за полет туда-обратно из Минска (в евро):

  • Милан — 97;
  • Рим — 110;
  • Барселона — 91;
  • Прага / Будапешт — 87;
  • Ларнака / Женева / Тель-Авив — 93;
  • Париж — 122;
  • Лондон — 100;
  • Брюссель / Варшава — 69;
  • Вильнюс — 43;
  • Ганновер — 95;
  • Берлин — 90;
  • Франкфурт — 113;
  • Стокгольм — 85;
  • Хельсинки — 80;
  • Таллин — 76;
  • Рига — 65;
  • Мюнхен — 107;
  • Краснодар / Сочи / Санкт-Петербург — 55;
  • Тбилиси — 84;
  • Батуми — 72;
  • Баку — 124;
  • Киев — 73;
  • Калининград — 35;
  • Ереван — 110;
  • Ашхабад — 104;
  • Москва Домодедово — 39;
  • Москва Жуковский — 29;

Vandrouki.by также сообщает, что количество билетов ограничено, максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу — 30 дней, использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается. Изменения и возврат билетов запрещены, в том числе при комбинировании тарифов.

 
Теги: Минск
 
 
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У «Белавиа» завтра, 16 октября, распродажа билетов по специальным тарифам.
 
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