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У «Белавиа» опять распродажа. В Берлин и обратно - 90 евро, Тбилиси - 84, Таллин - 76
15.10.2019 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У «Белавиа» завтра, 16 октября, распродажа билетов по специальным тарифам. Акция продлится с 9:30 до 23:59, пишет
На сайте авиакомпании и в ее соцсетях информации пока нет.
Тем временем ресурс Vandrouki.by выложил направления и цены за полет туда-обратно из Минска (в евро):
Vandrouki.by также сообщает, что количество билетов ограничено, максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу — 30 дней, использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается. Изменения и возврат билетов запрещены, в том числе при комбинировании тарифов.
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У «Белавиа» завтра, 16 октября, распродажа билетов по специальным тарифам.
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