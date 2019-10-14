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Прохожий предложил минчанке купить ее собаку, а потом ее украл
15.10.2019 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице Рафиева в Минске молодой человек украл собаку у женщины. Об этом
По данным следствия, в ночь с 10 на 11 октября на улице Рафиева минчанка выгуливала собаку. Прохожий предложил ей купить животное, но они не договорились и продолжили беседовать на другие темы.
Попрощавшись с новой знакомой, парень схватил собаку и убежал. Женщина не смогла его догнать и обратилась в милицию. Вскоре мужчину задержали по месту жительства, а животное передали хозяйке.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за грабеж — (ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса). С него взяли обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.
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Против парня возбудили уголовное дело за грабеж.
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