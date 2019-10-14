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Наталья Эйсмонт о задержании россиянки в Минске: Ее не задерживали и не арестовывали
15.10.2019 21:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Находящуюся в санкционных списках США Анну Богачеву в Минске никто не задерживал. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
В комментарии TUT.BY Наталья Эйсмонт уточнила, что это было не задержание, «а выяснение обстоятельств».
— Мне сложно говорить за коллег, видимо, таково их понимание данной ситуации. Я уже комментировала кому-то из российских журналистов сегодня, что да, фамилия этой российской гражданки находилась в наших базах данных, а потому имело место выяснение всех обстоятельств. Но повторю — ее не задерживали и не арестовывали. Это разная интерпретация одного и того же события, — пояснила пресс-секретарь президента.
Сегодня в СМИ, напомним, появилась информация, что в одной из минских гостиниц два дня назад была задержана гражданка России Анна Богачева. Как сообщило
— Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку, —
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что Богачеву задержали как «находящуюся в международном розыске».
— Анна Богачева освобождена, она действительно была задержана позавчера. Заместитель прокурора Фрунзенского района не нашел оснований для применения к ней меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи, — прокомментировал TUT.BY Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры. — Также Генпрокуратура поставила вопрос о прекращении в отношении Богачевой международного розыска на территории Республики Беларусь.
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В комментарии TUT.BY Наталья Эйсмонт уточнила, что это было не задержание, «а выяснение обстоятельств».
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