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В Беларуси начинают подготовку специалистов по дисциплине "социальное предпринимательство"

15.10.2019 21:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инклюзивное трудоустройство стало и одним из ключевых посылов Послания Президента народу и Национальному собранию. Александр Лукашенко потребовал создать дополнительную систему стимулирования нанимателей. 
 
 
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