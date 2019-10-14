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В Беларуси начинают подготовку специалистов по дисциплине "социальное предпринимательство"
15.10.2019 21:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнклюзивное трудоустройство стало и одним из ключевых посылов Послания Президента народу и Национальному собранию. Александр Лукашенко потребовал создать дополнительную систему стимулирования нанимателей.
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