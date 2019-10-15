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Посольство дало рекомендации белорусам из-за акций протеста в Барселоне

15.10.2019 22:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за протестов в Барселоне посольство Беларуси в Испании просит белорусов соблюдать осторожность.


Фото: Reuters

«В связи с протестами в Барселоне убедительно просим граждан Беларуси без лишней необходимости не посещать места массового скопления людей, соблюдать элементарные меры предосторожности в людных местах, внимательно следить за своими документами, а также ценными вещами», — сказано в сообщении.

Там просят учитывать то, что в работе общественного транспорта, в т.ч. в направлении аэропорта Барселоны, возможны перебои.

«Агентством по туризму Барселоны открыт экстренный номер телефона для туристов, чей рейс был отменен, а также для тех, кто не смог добраться в ранее забронированный отель: +34932853834», — сообщили в посольстве.

В экстренных ситуациях стоит обратиться на дежурный номер посольства Беларуси в Испании: +34645577379.

Акции протеста начались после оглашения 14 октября Верховным судом Испании приговора девятерым лидерам Каталонии, которые причастны к организации референдума о независимости региона 2017 года. Среди осужденных оказались бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас (13 лет тюрьмы), экс-глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль (по 12 лет) и другие. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, который живет в Бельгии с 2018 года, назвал приговоры варварством. Верховный суд страны также выдал ордер на арест Пучдемона. Акции протеста перерастают в стычки с силовиками и беспорядки.

 
 
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