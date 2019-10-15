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Посольство дало рекомендации белорусам из-за акций протеста в Барселоне
15.10.2019 22:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за протестов в Барселоне посольство Беларуси в Испании просит белорусов соблюдать осторожность.
«В связи с протестами в Барселоне убедительно просим граждан Беларуси без лишней необходимости не посещать места массового скопления людей, соблюдать элементарные меры предосторожности в людных местах, внимательно следить за своими документами, а также ценными вещами», — сказано в
Там просят учитывать то, что в работе общественного транспорта, в т.ч. в направлении аэропорта Барселоны, возможны перебои.
«Агентством по туризму Барселоны открыт экстренный номер телефона для туристов, чей рейс был отменен, а также для тех, кто не смог добраться в ранее забронированный отель: +34932853834», — сообщили в посольстве.
В экстренных ситуациях стоит обратиться на дежурный номер посольства Беларуси в Испании: +34645577379.
Акции протеста начались после оглашения 14 октября Верховным судом Испании
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«В связи с протестами в Барселоне убедительно просим граждан Беларуси без лишней необходимости не посещать места массового скопления людей, соблюдать...
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