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Национальный аэропорт станет частью Минска. Лукашенко увеличил площадь столицы на 321 га
16.10.2019 00:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым изменил границы Минска и Смолевичского района Минской области. Документ
Для комплексного развития территории, прилегающей к Национальному
Земельные участки этих юридических лиц включат в городскую черту Минска:
Реализация указа поручена Минскому горисполкому, Минскому облисполкому, Смолевичскому райисполкому, Государственному комитету по имуществу.
Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Отдать землю возле Национального аэропорта Минску
— Чтобы мы их развивали, думали как о городской территории — с благоустройством, наружным освещением, стоянками для автомобилей, которые постоянно подвергаются критике, водозаборами, ливневками, — говорил Сивак.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым изменил границы Минска и Смолевичского района Минской области.
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