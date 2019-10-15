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Национальный аэропорт станет частью Минска. Лукашенко увеличил площадь столицы на 321 га

16.10.2019 00:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым изменил границы Минска и Смолевичского района Минской области. Документ опубликован на Национальном правовом портале.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для комплексного развития территории, прилегающей к Национальному
аэропорту Минск, в черту столицы включат земельные участки юридических лиц, которые расположены в Смолевичском районе, общей площадью 321,56 га. Теперь эти территории будут входить в Октябрьский район столицы.


Скриншот pravo.by

Земельные участки этих юридических лиц включат в городскую черту Минска:

  • ИП «Штотц Агро-Сервис»
  • Частное предприятие «Бацькоуская Нива»
  • РУП «МО БЖД»
  • КУП «Минскоблдорстрой»
  • РУП «Минскавтодор-Центр»
  • ЗАО «Инвестиционное финансирование»
  • ИООО «АОИ Логистик Парк»
  • ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»
  • ПРУП «МИНСКОБЛГАЗ»
  • РУП «Белтелеком»
  • РУП «Минскэнерго»
  • РУП «Национальный аэропорт Минск»
  • ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»
  • ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»

Реализация указа поручена Минскому горисполкому, Минскому облисполкому, Смолевичскому райисполкому, Государственному комитету по имуществу.

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Отдать землю возле Национального аэропорта Минску предложили еще летом. Мэр Минска Анатолий Сивак по этому поводу отмечал, что территория за забором Национального аэропорта относится к Минской области. Аэропорту приходится самому обслуживать все инженерные сети и заниматься благоустройством. Это сказывается на цене услуг аэропорта для всех авиакомпаний. Мэр рассказал, что предложил президенту, чтобы Минск забра эти земли.

— Чтобы мы их развивали, думали как о городской территории — с благоустройством, наружным освещением, стоянками для автомобилей, которые постоянно подвергаются критике, водозаборами, ливневками, — говорил Сивак.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым изменил границы Минска и Смолевичского района Минской области.
 
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