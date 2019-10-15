Национальный аэропорт станет частью Минска. Лукашенко увеличил площадь столицы на 321 га

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым изменил границы Минска и Смолевичского района Минской области. Документ опубликован на Национальном правовом портале.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для комплексного развития территории, прилегающей к Национальному

аэропорту Минск, в черту столицы включат земельные участки юридических лиц, которые расположены в Смолевичском районе, общей площадью 321,56 га. Теперь эти территории будут входить в Октябрьский район столицы.



Скриншот pravo.by

Земельные участки этих юридических лиц включат в городскую черту Минска:

ИП «Штотц Агро-Сервис»

Частное предприятие «Бацькоуская Нива»

РУП «МО БЖД»

КУП «Минскоблдорстрой»

РУП «Минскавтодор-Центр»

ЗАО «Инвестиционное финансирование»

ИООО «АОИ Логистик Парк»

ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»

ПРУП «МИНСКОБЛГАЗ»

РУП «Белтелеком»

РУП «Минскэнерго»

РУП «Национальный аэропорт Минск»

ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»

ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»

Реализация указа поручена Минскому горисполкому, Минскому облисполкому, Смолевичскому райисполкому, Государственному комитету по имуществу.

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Отдать землю возле Национального аэропорта Минску предложили еще летом. Мэр Минска Анатолий Сивак по этому поводу отмечал, что территория за забором Национального аэропорта относится к Минской области. Аэропорту приходится самому обслуживать все инженерные сети и заниматься благоустройством. Это сказывается на цене услуг аэропорта для всех авиакомпаний. Мэр рассказал, что предложил президенту, чтобы Минск забра эти земли.

— Чтобы мы их развивали, думали как о городской территории — с благоустройством, наружным освещением, стоянками для автомобилей, которые постоянно подвергаются критике, водозаборами, ливневками, — говорил Сивак.