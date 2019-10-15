Жаркая осень, задержанная россиянка, коровы-лоси и самая грустная в мире картошка - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну как вам бабье лето? Погода бьет температурные рекорды , а мы наслаждаемся красотой осенне-желтых улиц. Видели, как, например, в Могилеве прекрасно? Ловите момент — скоро снова станет холодно и серо. Правда, есть шанс продлить себе лето и незадорого прямо из нашего почти уже столичного аэропорта улететь туда, где еще солнце, море и вот это вот все: у «Белавиа» сегодня очередная распродажа авиабилетов ! Ну, а пока вы ждете ее начала, давайте кратко напомним об основных событиях и текстах дня вчерашнего.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





О СПОРТЕ

Минская «Юность» вчера проиграла финскому клубу «Пеликанс» по буллитам в домашнем матче Лиги чемпионов — но все равно вышла в плей-офф турнира. Как играли, как так получилось и что там был за скандальчик — давайте расскажем здесь .

вчера проиграла финскому клубу «Пеликанс» по буллитам в домашнем матче Лиги чемпионов — но все равно вышла в плей-офф турнира. Как играли, как так получилось и что там был за скандальчик — . Российский рэпер Баста купил футбольный клуб из родного города — и погасил все его долги. Это, говорит, большой социальный проект.

Все новости вторника, 15 октября

Кстати. У нас для вас тест, в котором по типичным элементам фильма вам нужно угадать, какой режиссер мог бы такое снять . Мотор! И хорошего вам дня.

Ваша редакция