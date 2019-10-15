Жаркая осень, задержанная россиянка, коровы-лоси и самая грустная в мире картошка - все за вчера

В Беларуси планируют создать новый IT-вуз — и мы уже можем рассказать вам, что это будет за университет, почему при поступлении абитуриентам не понадобится сдавать ЦТ, а также почему войти в IT теперь смогут не только технари, но и гуманитарии. Все подробности — здесь.
Вчера весь день журналисты России и Беларуси интересовались судьбой россиянки Анны Богачевой, находящейся в санкционных списках США, которую Минске задержана россиянка, попавшая под санкции США">задержали (по словам представителя МВД) или не задерживали, а «выясняли обстоятельства» (по словам пресс-секретаря нашего президента), а потом освободили в Минске.
Помните экс-замминистра здравоохранения Валерия Шевчука, которого сейчас судят по «делу медиков» за взятку в виде iPhone и кожаного портфеля (он, напомним, ничего не признает)? Прокурор вчера запросил для него срок.
Еще вчера суд в Минске вынес приговор по одному из самых массовых процессов за последнее время — обвиняемых в нем было сразу 37. Процесс шел на территории СИЗО № 1 — у нас просто нет таких залов судебных заседаний, где можно содержать такое большое количество подстражных, — фигурантов обвиняли в обороте наркотиков. В общей сложности они получили… 345 лет.
У вас все получается с онлайн переписью населения? Многие жалуются, что есть проблемы с пенсионерами: например, дочь хотела переписать маму в интернете, но не смогла. Давайте объясним, в чем может быть дело. Ну и напомним, конечно, что переписаться в интернете можно до 18 октября.
И давайте обязательно расскажем, кто та 14-летняя белоруска, которая покорила жюри испанского шоу «Голос». Девочка скромничает: «Я не ожидала, что в Беларуси будет такой фурор по поводу моего участия. Когда я сидела и смотрела „свой“ выпуск, телефон разрывался. Честно, боялась, что он взорвется. Было столько сообщений, запросов в друзья, подписок — просто залпом».
Если вам нужна машина, то может, возьмете что-то, «списанное» силовиками? Они там свой автопарк распродают — но некоторые цены, конечно, шокируют! А если авто у вас уже есть, то имейте в виду, что на белорусские АЗС начало поступать зимнее дизтопливо.
Минская «Юность» вчера проиграла финскому клубу «Пеликанс» по буллитам в домашнем матче Лиги чемпионов — но все равно вышла в плей-офф турнира. Как играли, как так получилось и что там был за скандальчик — давайте расскажем здесь.