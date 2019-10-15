ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жаркая осень, задержанная россиянка, коровы-лоси и самая грустная в мире картошка - все за вчера

16.10.2019 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну как вам бабье лето? Погода бьет температурные рекорды, а мы наслаждаемся красотой осенне-желтых улиц. Видели, как, например, в Могилеве прекрасно? Ловите момент — скоро снова станет холодно и серо. Правда, есть шанс продлить себе лето и незадорого прямо из нашего почти уже столичного аэропорта улететь туда, где еще солнце, море и вот это вот все: у «Белавиа» сегодня очередная распродажа авиабилетов! Ну, а пока вы ждете ее начала, давайте кратко напомним об основных событиях и текстах дня вчерашнего.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Вы заметили, что живете все лучше и лучше? Официальная статистика говорит нам, что достаток белорусов продолжает расти, а вот МВФ относительно нашего с вами будущего настроен не так оптимистично — говорят, будет только хуже.
  • В Беларуси планируют создать новый IT-вуз — и мы уже можем рассказать вам, что это будет за университет, почему при поступлении абитуриентам не понадобится сдавать ЦТ, а также почему войти в IT теперь смогут не только технари, но и гуманитарии. Все подробности — здесь.
  • Вчера весь день журналисты России и Беларуси интересовались судьбой россиянки Анны Богачевой, находящейся в санкционных списках США, которую Минске задержана россиянка, попавшая под санкции США">задержали (по словам представителя МВД) или не задерживали, а «выясняли обстоятельства» (по словам пресс-секретаря нашего президента), а потом освободили в Минске.
  • Президент вчера назначил командующего внутренними войсками (ну и еще пару назначений было) — ранее эту должность занимал нынешний министр внутренних дел Юрий Караев. Итак, что мы знаем о его новом заме?


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


О СПОРТЕ

  • Минская «Юность» вчера проиграла финскому клубу «Пеликанс» по буллитам в домашнем матче Лиги чемпионов — но все равно вышла в плей-офф турнира. Как играли, как так получилось и что там был за скандальчик — давайте расскажем здесь.
  • Российский рэпер Баста купил футбольный клуб из родного города — и погасил все его долги. Это, говорит, большой социальный проект.

Все новости вторника, 15 октября

Кстати. У нас для вас тест, в котором по типичным элементам фильма вам нужно угадать, какой режиссер мог бы такое снять. Мотор! И хорошего вам дня.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Ну как вам бабье лето? Погода бьет температурные рекорды, а мы наслаждаемся красотой осенне-желтых улиц.
 
Новости дня
Новости общества
 
Так тепло еще не было. Побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Lida.Info
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика