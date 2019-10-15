В Могилеве собираются за 3 года построить новую поликлинику. Объявлено общественное обсуждение

Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Казимировка в Могилеве собираются строить новую поликлинику. Начать хотят в ноябре 2019 года, закончить — в 2022-ом, сообщает горисполком.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Поликлиника будет обслуживать детей и взрослых микрорайона Казимировка — 600 взрослых и 250 детей в смену — и находиться рядом с жилыми домами. При этом работать поликлиника будет в две смены с 08.00 до 20.00.

Здание поликлиники будет 6-этажным с цокольным этажом, на котором будут технические помещения и помещения для персонала, в том числе душевые, помещения для приема пищи. На первом этаже будут работать для посетителей регистратура, гардероб, аптека, а также медкабинеты. В отдельном изолированном отсеке будет находиться отделение водолечения. Входы во взрослую и детскую зоны будут раздельными.

Заказчик проекта — Могилевское областное управление капитальным строительством.

Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия объекта на окружающую среду будет проходить с 17 октября до 15 ноября. Полный текст отчета можно посмотреть тут . Информацию о механизме участия в общественном обсуждении — на сайте горисполкома .