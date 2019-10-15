ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белавиа» в течение суток будет продавать билеты со скидками

16.10.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» запустила очередную распродажу билетов по всем маршрутам. Акция стартовала в 8.30 16 октября и продлится ровно сутки — до 08.30 17 октября.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Стоимость билетов на все регулярные рейсы «Белавиа» составит 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы за билет в одну сторону, сообщили в авиакомпании. По акционным билетам можно будет улететь с 1 ноября по 10 декабря 2019 года, а также с 15 января по 29 февраля 2020 года.

Количество билетов ограничено, а по правилам акционного билета пассажир может находиться в стране пребывания не более 30 дней.

Какова стоимость билетов туда-обратно:

  • Прага — 87 евро,
  • Барселона — 91 евро,
  • Москва Жуковский — 29 евро,
  • Калининград — 35 евро,
  • Амстердам, Будапешт, Женева, Ларнака, Тель-Авив и Стамбул — порядка 95 евро,
  • Киев, Львов, Варшава и Таллинн — до 75 евро.

Еще больше информации о стоимости билетов по разным направлениям сообщалось накануне. В «Белавиа» также напоминают правила применения акционных билетов:

  • Изменения времени и даты вылета запрещены;
  • Возврат билетов невозможен;
  • Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается;
  • Приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается;
  • При покупке акционного билета гражданами Беларуси, а также при оплате картами белорусских банков совершение операции возможно только в белорусских рублях. Пожалуйста, убедитесь, что на этапе выбора рейсов вы выбрали соответствующую валюту.
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белавиа» запустила очередную распродажу билетов по всем маршрутам. Акция стартовала в 8.30 16 октября и продлится ровно сутки - до 08.30 17 октября.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве собираются за 3 года построить новую поликлинику. Объявлено общественное обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Lida.Info
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обложка для водительских документов в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика