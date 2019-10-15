«Белавиа» в течение суток будет продавать билеты со скидками

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» запустила очередную распродажу билетов по всем маршрутам. Акция стартовала в 8.30 16 октября и продлится ровно сутки — до 08.30 17 октября.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Стоимость билетов на все регулярные рейсы «Белавиа» составит 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы за билет в одну сторону, сообщили в авиакомпании. По акционным билетам можно будет улететь с 1 ноября по 10 декабря 2019 года, а также с 15 января по 29 февраля 2020 года.

Количество билетов ограничено, а по правилам акционного билета пассажир может находиться в стране пребывания не более 30 дней.

Какова стоимость билетов туда-обратно:

Прага — 87 евро,

Барселона — 91 евро,

Москва Жуковский — 29 евро,

Калининград — 35 евро,

Амстердам, Будапешт, Женева, Ларнака, Тель-Авив и Стамбул — порядка 95 евро,

Киев, Львов, Варшава и Таллинн — до 75 евро.

Еще больше информации о стоимости билетов по разным направлениям сообщалось накануне. В «Белавиа» также напоминают правила применения акционных билетов:

Изменения времени и даты вылета запрещены;

Возврат билетов невозможен;

Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается;

Приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается;

При покупке акционного билета гражданами Беларуси, а также при оплате картами белорусских банков совершение операции возможно только в белорусских рублях. Пожалуйста, убедитесь, что на этапе выбора рейсов вы выбрали соответствующую валюту.