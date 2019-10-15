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«Если б я был мэром». Валерий хочет оставить налоги в микрорайонах и построить канатку через Сож

16.10.2019 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прием писем на конкурс «Если б я был мэром», к сожалению, уже закончен. Но это не значит, что мы не опубликуем лучшие из тех, которые пришли на нашу редакционную почту. Смотрите, например, как бы преобразил Гомель наш следующий конкурсант Валерий Слепухин.


Фото: @tatakaverina, instagram.com

Если б я был мэром, то в первую очередь завершил бы строительство всех необходимых объектов социальной инфраструктуры (сады, школы, поликлиники).

А что еще?

  • Ввел бы дополнительный Совет граждан при принятии градостроительных решений. В Совет могут входить культурно-исторические, экологические, организации, общественные активисты, и жители районов. Он даст возможность минимизировать негативные последствия и более тщательно подходить к градостроительным решениям, а также вносить правки на этапе разработки проектной документации (чтобы не было, как с преобразованием улицы Кирова и «золотыми туалетами»).
  • Оставил бы в покое самый большой и естественный зеленый массив в городе в границах улиц Головацкого, Кожара, Подгорной, Юбилейной. А соединив парк возле Костела, сквер возле гостиницы «Турист», аллею «Строителей» и сквер «Юбилейный», можно создать уникальный «зеленый город», аналогов которого нет ни в одном городе Беларуси! Там же можно обустроить, спортивные объекты, каскад озер, аквапарк, город мастеров, торговые объекты и кафе.
  • Создал бы велоинфраструктуру. Ну здесь все понятно, наболело.

Фото: Юлия Альгерчик
  • Авторемонтный завод перенес бы в промзону. А территорию, на которой сейчас размещается предприятие, переоборудовал бы в офисно-деловой центр или построил там многоэтажные жилые дома. Также поступил бы с заводами измерительных приборов и Кирова. На их месте могли бы появиться деловые или торговые центры с наилучшими условиями для инвесторов.
  • Построил бы мусороперерабатывающий завод по современным технологиям и усиленно искал бы, кому продать (отдать) «гомельские химзаводские горы».
  • Все освещение вдоль дорог перевел бы на возобновляемые источники энергии. Используя не только солнечную энергию, но и энергию ветра.

Фото: @andrianov.sv, instagram.com
  • Построил бы подземный переезд на Моховом с выходом на Украинскую и Бочкина, с расширением проезжей части улицы Киселева. Это позволит разгрузить Советскую, Пролетарскую, Интернациональную и проспект Ленина. А следующим этапом было бы строительство транспортной развязки возле Кузнечного моста, на перекрестке улиц Украинская, Интернациональная, Барыкина, Фрунзе.
  • Разобрался бы с финансированием. К примеру, 3 из 13 процентов подоходного налога с физического лица пускал бы на образование и здравоохранение по территориальному признаку. Это позволит местным школам и поликлиникам лучше осуществлять свою деятельность. Остальные 10% подоходного налога перечислялись бы в общий городской бюджет. Такое перераспределение помогло бы более самостоятельно принимать решения на местном уровне.
  • Дал бы возможность реализовать себя уличным художникам. Тем более что пространства для творчества хватает — бетонные перекрытия вдоль железных дорог, фасады жилых домов, ну и обязательное участие в создании новых скверов.


  • Для улучшения взаимодействия с обществом и инициативами ввел бы «Бюджет участия» — в 0,5% от суммарного городского бюджета. Появились бы средства на развитие социальных идей. Естественно, с конкурсом в несколько этапов и победителями.

А если бы остались деньги — должна же и у мэра быть мечта! — построил бы канатную дорогу от набережной в районе гребной базы до Бухты капитанов, что на левом берегу Сожа.

Ну и конечно, должность мэра сделал бы выборной.

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Теги: Гомель
 
 
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Прием писем на конкурс «Если б я был мэром», к сожалению, уже закончен. Но это не значит, что мы не опубликуем лучшие из тех, которые пришли на нашу редакционную...
 
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