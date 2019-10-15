Юбилей клуба ЮНЕСКО

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На празднике собрались выпускники клуба разных лет, представители клубов ЮНЕСКО из Минска и Минской области.

С поздравлениями выступили директор Центра творчества Галина Александровна Лужковская и руководство РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» - председатель организации Дмитрий Юрьевич Субцельный и генеральный секретарь Василий Демидчик.

Гости праздника говорили теплые слова в адрес клуба, дарили подарки, участвовали в викторине, посвященной истории клуба ЮНЕСКО. Выпускники делились опытом и вспоминали самые интересные случаи из своего опыта работы в организации.

Праздник завершился общим командным квестом и чаепитием.