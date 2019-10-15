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Где на Минщине не будет света 16 октября

16.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Как уточнили в РУП «Минскэнерго», отключение временное и плановое. В среду, 16 октября, оно затронет 17 районов Минщины. В том числе и Борисовский.

В деревне Гливин с 12:00 до 17:00 света не будет на улицах:

- Заречной,

- Колхозной,

- Лапина,

- Лесной,

- Первой,

- Второй,

- Центральной.

Электричества не будет в детском саду, на почте, в сельсовете и магазине.

В этой же деревне, но уже с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на улице Строителей, а также обесточат ФАП, КЗС, ДЭУ-69 и автомастерскую.

В РУП «Минскэнерго» приносят свои извинения за причиненные неудобства.

В графике плановых отключений электроэнергии возможны изменения.

https://www.mlyn.by

 
 
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В Вилейке и Слуцке, Руденске и Нарочи… Электроэнергию на несколько часов отключат в 55 населенных пунктах Минской области.
 
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