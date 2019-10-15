Где на Минщине не будет света 16 октября

Как уточнили в РУП «Минскэнерго», отключение временное и плановое. В среду, 16 октября, оно затронет 17 районов Минщины. В том числе и Борисовский.
В деревне Гливин с 12:00 до 17:00 света не будет на улицах:
- Заречной,
- Колхозной,
- Лапина,
- Лесной,
- Первой,
- Второй,
- Центральной.
Электричества не будет в детском саду, на почте, в сельсовете и магазине.
В этой же деревне, но уже с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на улице Строителей, а также обесточат ФАП, КЗС, ДЭУ-69 и автомастерскую.
В РУП «Минскэнерго» приносят свои извинения за причиненные неудобства.
В графике плановых отключений электроэнергии возможны изменения.