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С 10 ноября туристы смогут посетить объединенную безвизовую зону Бреста и Гродно
16.10.2019 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 10 ноября туристы смогут посетить расширенную зону безвиза Гродно и Бреста. Об этом сообщается в постановлении Совмина, опубликованном на
Иностранцы смогут посещать расширенную зону безвиза на срок тура, но не более 15 суток. Постановление вступает в силу с 10 ноября.
Напомним, ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны Бреста и Гродно объединили в одну указом президента. В нее включили еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский, а также дали право въезда через два пункты пропуска — «Бенякони» и «Берестовица».
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Иностранцы смогут посещать расширенную зону безвиза на срок тура, но не более 15 суток.
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