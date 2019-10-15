С 10 ноября туристы смогут посетить объединенную безвизовую зону Бреста и Гродно

Источник материала: Tut.by

С 10 ноября туристы смогут посетить расширенную зону безвиза Гродно и Бреста. Об этом сообщается в постановлении Совмина, опубликованном на сайте правительства .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Иностранцы смогут посещать расширенную зону безвиза на срок тура, но не более 15 суток. Постановление вступает в силу с 10 ноября.

Напомним, ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны Бреста и Гродно объединили в одну указом президента. В нее включили еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский, а также дали право въезда через два пункты пропуска — «Бенякони» и «Берестовица».