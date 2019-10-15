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В Витебске будут ремонтировать школу. На это потратят почти 3 миллиона

16.10.2019 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тендер по выбору генподрядчика для капитального ремонта и модернизации средней школы № 27 на Ленинградской улице в Витебске объявило ООО «КапиталУправСтрой».


В следующем году в Витебске планируют отремонтировать среднюю школу № 27. Фото Яндекс. Панорамы

Согласно условиям тендера, работы по капремонту с элементами модернизации должны быть выполнены за 3,5 месяца. Оплачиваться они будут из местного бюджета, ориентировочная стоимость тендера — почти 3 млн рублей.

Итоги конкурса подведут 4 ноября, после этого с генподрядчиком в течение 20 дней должны заключить договор.

Однако ремонт вряд ли начнут прямо зимой в разгар учебного года. Вероятнее всего, будут дожидаться летних каникул. В любом случае, с учетом реконструкции Полоцкого путепровода это еще больше осложнит обстановку на Ленинградской улице.

 
Теги: Витебск
 
 
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Однако ремонт вряд ли начнут прямо зимой в разгар учебного года. Вероятнее всего, будут дожидаться летних каникул.
 
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