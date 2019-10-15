На улице Тимирязева изменят движение в выходные - будут чинить теплотрассу

Источник материала: Tut.by

19−20 и 26−27 октября будут внесены изменения в работу общественного транспорта в районе улицы Тимирязева. Там в это время будут ремонтировать тепловую сеть, предупреждает «Столичный транспорт и связь».

Ремонтировать будут теплотрассу на улице Тимирязева — на участке от Орловской до Саперов.

Поэтому 19 и 20 октября троллейбусы № 39 и 77 со стороны станции метро «Пушкинская» будут следовать по проспекту Пушкина — улице Орловской — проспекту Победителей — улице Саперов — улице Тимирязева — проспекту Пушкина и далее по маршрутам.

Кроме того, 19−20 и 26−27 октября вместо троллейбуса № 14 будет работать временный автобус № 14Т «ДС Масюковщина — Городской Вал» по трассе и расписанию троллейбуса № 14.

Пассажиры, у которых есть проездные или единые проездные на определенный период (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта — троллейбус, имеют право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах № 14Т.