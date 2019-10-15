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Как робот-пылесос провезти через границу?

16.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

«Собираюсь с семьей съездить в Чернигов (Украина) и приобрести на рынке «робот-пылесос» приблизительной стоимостью 400 долларов США. Подскажите, как указать стоимость данного товара в пассажирской таможенной декларации при ввозе в Беларусь, если чек при покупке товара мне не предоставят? Как таможенный орган определит таможенную стоимость купленного мной товара, ввозимого для личного пользования?»
Михаил, г. Буда-Кошелево

– Стоимость товаров, ввозимых для личного пользования физическими лицами, определяется в соответствии со статьей 267 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – Кодекс). Согласно пункту 1 статьи 267 Кодекса стоимость товаров для личного пользования заявляется в пассажирской таможенной декларации при таможенном декларировании товаров для личного пользования на основании стоимости, указанной в чеках, счетах, на бирках и ярлыках или в иных документах о приобретении таких товаров, содержащих сведения о стоимости товаров для личного пользования. Также документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров для личного пользования, определены пунктом 2 Перечня документов, подлежащих представлению физическим лицом при совершении таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, приведенного в Приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 №360 «О перемещении товаров для личного пользования». В качестве таких документов могут выступать: договор, спецификация, счет-фактура, счет-проформа, товарный чек, квитанция об оплате, опись имущества и другие. Дополнительно физическим лицом могут быть представлены прайс-листы, каталоги, рекламные проспекты и буклеты иностранных продавцов аналогичных товаров (в т.ч. и скриншоты страниц, размещенных в сети Интернет). Предоставляемые в подтверждение заявленной стоимости документы должны идентифицироваться с товаром, в том числе по его виду и количеству, месту и времени приобретения.

Обращаем внимание, что пунктом 3 статьи 267 Кодекса установлены случаи, когда таможенный орган определяет стоимость товаров для личного пользования на основании имеющейся в его распоряжении информации о цене на аналогичные товары. К таким случаям, в частности, относятся: отсутствие у физического лица необходимых документов, содержащих сведения о стоимости таких товаров, невозможность идентифицировать товары для личного пользования; сведения о которых содержатся в документах, представленных физическим лицом в подтверждение стоимости товаров для личного пользования, с декларируемыми товарами для личного пользования, несоответствие заявленной стоимости товаров для личного пользования рыночной стоимости аналогичных товаров в стране приобретения, по которой такие аналогичные товары продаются или предлагаются для продажи при обычных (рыночных) условиях торговли.

Под аналогичным товаром понимается товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам ввозимого товара для личного пользования, то есть сопоставим с декларируемым товаром для личного пользования по своему назначению, применению, качественным, техническим и иным характеристикам.

Отдельное внимание перед покупкой рекомендуем обратить на действующие нормы беспошлинного ввоза физическими лицами товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза, которые дифференцированы, в том числе, в зависимости от вида транспорта, на котором физлицо пересекает таможенную границу, а также частоты такого пересечения для конкретного физлица, – сообщает инспектор отдела тарифного регулирования Гомельской таможни Екатерина Кузьмич.

Галина ГОРБАЧ

 

 
 
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