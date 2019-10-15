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В Гродненском районе жители деревни жалуются, что из-за мелиорации остались без воды

16.10.2019 10:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители деревни Наумовичи, что в Гродненском районе, опасаются, что из-за мелиорации (неподалеку аграрии осушают поле) останутся без воды. Уже сейчас у деревенских мелеют колодцы, а жители населенного пункта не могут толком ни постирать, ни приготовить, ни помыться, рассказывает ОНТ.


 — 70 лет здесь живу, речка текла, пусть небольшая, но текла. Мне непонятно, почему 50 метров в сторону прокопали канал 1,5 метра глубиной и пустили воду туда. Для чего? — недоумевает местный житель Тадеуш Багенский.

Местные рассказывают, что в округе есть три родника, которые питают реку и поддерживают уровень воды в колодцах. И вот сейчас один из них просто закопали.

Аграрии не в курсе нюансов осушения. Мелиорацию полей, в которых был избыток влаги, заказали у специалистов. Те приступили к работе.

— Мы планируем в дальнейшем выращивать многолетние травы на этих землях. Все работы проводятся за бюджетные средства. СПК здесь деньги не вкладывает, — говорит главный агроном сельхозпредприятия «Гродненский» Юрий Величко.

Осушение проводят местные мелиораторы. Впервые пришли сюда еще в 1968 году. Но с тех пор и место заросло, да и климат изменился: потеплело. Аграрии говорят, что уже впору внедрять капельный полив на полях. Неудивительно, что и обращений гродненцев по поводу пересыхающих колодцев и мелких речушек все больше.

— Был разработан проект по реконструкции существующей мелиоративной системы, в котором мы предусматривали работы по восстановлению каналов, то есть приведение их в первоначальный режим. Также в планах очистка их от водной растительности, древесно-кустарниковой растительности. Никаких работ по устройству новой сети в проекте не предусматривалось, — говорит главный инженер проекта предприятия «Гродномелиоводхоз» Александр Бондарук.

Единственный нюанс — водный поток, который раньше шел прямо в реку, теперь по проекту поворачивает в канал, не доходя до русла. Да и сам канал местами кажется жителям куда глубже, чем 1,5 метра, как положено по нормам. Люди пишут во все инстанции, проблема в Наумовичах разрослась до районного масштаба. К делу подключились прокуратура и местные власти.

— Жителям деревни объяснили, что для поднятия уровня воды в колодцах будет перенаправлена вода из мелиоративной системы в старое русло этой реки, — говорит заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома Андрей Юхневский.

Некоторые жители Наумовичей уже копают новые колодцы — почти в два раза глубже старых. А вот пенсионеры волнуются, сколько еще придется возить воду от соседей или покупать в магазине в Гродно. Специалисты уверяют, что вода вернется в реку. Вот только когда и сколько ее будет, пока никто не знает.

 
Теги: Гродно
 
 
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Жители деревни Наумовичи, что в Гродненском районе, опасаются, что из-за мелиорации (неподалеку аграрии осушают поле) останутся без воды. Уже сейчас у деревенских...
 
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