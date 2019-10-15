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В Островецком районе торжественно открыли… остановку - с перерезанием красной ленточки и зрителями

16.10.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Островецком районе в агрогородке Ворняны торжественно открыли автобусную остановку. Все как полагается: со зрителями, представителями местной власти и перерезанием красной ленточки. Остановку совместно построили пожарные, дорожники и Красный крест, сообщает «Астравецкая праўда».


Фото: ostrovets.by

На открытии автобусной остановки присутствовали начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Рыбак и председатель районного Совета депутатов Ирина Тальчук — именно они торжественно перерезали красную ленточку, — а также местные жители и школьники.

Помимо расписания, здесь можно почитать правила безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.


 
 
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В Островецком районе в агрогородке Ворняны торжественно открыли автобусную остановку.
 
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