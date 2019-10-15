«Из-за болезни сделали две операции на глаза». Истории людей, которые живут с сахарным диабетом

Источник материала: Tut.by

Большинство из нас перед едой задумывается максимум о том, когда мыть тарелки: сразу или чуть позже. А представьте, что вам нужно по формуле рассчитать компенсацию — необходимую дозу инсулина — и только после этого поесть. А еще вам нужно колоть уколы каждый день (всю жизнь!) и никогда не расставаться с глюкометром. Сложно? Для наших героев это — обычный день в борьбе с сахарным диабетом. И это их истории.