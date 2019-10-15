В ресторане в Новополоцке девушка угостила официантов конфетами с коноплей. Теперь ей грозит 15 лет

Источник материала: Tut.by

27-летняя посетительница ресторана «Бирхаус» в Новополоцке угостила двух официанток и бармена шоколадными конфетами с коноплей, рассказывает «Вектор ТВ».



Те самые конфеты. Фото: СК для «Вектор ТВ»

Официанткам стало плохо, им вызывали скорую.

Как потом выяснилось, в конфетах был наркотик — конопля. Сладости общим весом около 150 г жительница Новополоцка сама сделала дома и взяла в ресторан.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. Ее пока выпустили под залог.