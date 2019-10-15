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В ресторане в Новополоцке девушка угостила официантов конфетами с коноплей. Теперь ей грозит 15 лет
16.10.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27-летняя посетительница ресторана «Бирхаус» в Новополоцке угостила двух официанток и бармена шоколадными конфетами с коноплей,
Официанткам стало плохо, им вызывали скорую.
Как потом выяснилось, в конфетах был наркотик — конопля. Сладости общим весом около 150 г жительница Новополоцка сама сделала дома и взяла в ресторан.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. Ее пока выпустили под залог.
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Девушку пока выпустили под залог.
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