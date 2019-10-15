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Нашли и наказали. В России вынесли приговор парню, который избил гомельчанина и похитил его мотоциклы

16.10.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россиянина, который в августе 2017 года с подельником избил жителя Гомеля и угнал два дорогих байка, а затем скрывался, нашли в России — и там же вынесли приговор, сообщает «Беларусь 1».

Напомним, 11 августа двое россиян приехали в деревню Романовичи Гомельского района посмотреть мотоцикл Suzuki GSX 1300R, который выставил на продажу 22-летний гомельчанин. Тут же в гараже молодые люди сильно избили парня и угнали два находящихся во дворе байка. Вскоре недалеко от поселка Медвежий Лог милиционерам удалось задержать одного из преступников. Второй скрылся.

Первым задержанным оказался 23-летний житель города Курчатов Курской области. В январе 2018 года судебной коллегией Гомельского областного суда молодой человек признан виновным в покушении на убийство, сопряженном с разбоем и группой лиц. В виде наказания ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Второго участника преступления задержали в России только в мае 2018 года. На днях суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Второго участника преступления задержали в России только в мае 2018 года. На днях суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.
 
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