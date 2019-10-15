|
Нашли и наказали. В России вынесли приговор парню, который избил гомельчанина и похитил его мотоциклы
16.10.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россиянина, который в августе 2017 года с подельником избил жителя Гомеля и угнал два дорогих байка, а затем скрывался, нашли в России — и там же вынесли приговор,
Первым задержанным оказался 23-летний житель города Курчатов Курской области. В январе 2018 года судебной коллегией Гомельского областного суда молодой человек признан виновным в покушении на убийство, сопряженном с разбоем и группой лиц. В виде наказания ему
Второго участника преступления задержали в России только в мае 2018 года. На днях суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашли и наказали. В России вынесли приговор парню, который избил гомельчанина и похитил его мотоциклы
Второго участника преступления задержали в России только в мае 2018 года. На днях суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)