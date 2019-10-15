Брест обновил температурный рекорд 40-летней давности

Источник материала: Tut.by

15 октября в Бресте побит температурный рекорд 40-летней давности, сообщила TUT.BY начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.





15 октября столбик термометра поднялся до 24,4°С. Прошлый температурный рекорд на эту дату держался с 1979 года, когда воздух прогрелся до 23,4°С.

До конца недели в Бресте будет тепло, солнечно и без осадков, сообщает meteoinfo.by.

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