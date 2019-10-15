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Брест обновил температурный рекорд 40-летней давности
16.10.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 октября в Бресте побит температурный рекорд 40-летней давности, сообщила TUT.BY начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.
15 октября столбик термометра поднялся до 24,4°С. Прошлый температурный рекорд на эту дату держался с 1979 года, когда воздух прогрелся до 23,4°С.
До конца недели в Бресте будет тепло, солнечно и без осадков,
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15 октября столбик термометра поднялся до 24,4°С.
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