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В Гомеле мужчина снял на смартфон в примерочной переодевавшуюся женщину - и теперь его ищет милиция
16.10.2019 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в милицию поступило необычное заявление: женщина жаловалась, что неизвестный снял на камеру мобильного телефона… процесс ее переодевания в примерочной магазина.
Инцидент произошел еще 25 сентября в одном из магазинов торгового центра «Секрет». Теперь милиция проводит проверку и устанавливает личность неизвестного оператора.
Если вы узнали мужчину на фото или владеете информацией по данному факту, милиционеры просят сообщить им об этом по телефонам: +375 29 683-61-89 или 102.
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Милиция проводит проверку и устанавливает личность оператора.
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