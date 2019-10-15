В Гомеле мужчина снял на смартфон в примерочной переодевавшуюся женщину - и теперь его ищет милиция

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в милицию поступило необычное заявление: женщина жаловалась, что неизвестный снял на камеру мобильного телефона… процесс ее переодевания в примерочной магазина.

Инцидент произошел еще 25 сентября в одном из магазинов торгового центра «Секрет». Теперь милиция проводит проверку и устанавливает личность неизвестного оператора.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Если вы узнали мужчину на фото или владеете информацией по данному факту, милиционеры просят сообщить им об этом по телефонам: +375 29 683-61-89 или 102.