﻿ В Гомеле мужчина снял на смартфон в примерочной переодевавшуюся женщину - и теперь его ищет милиция. 21.by
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В Гомеле мужчина снял на смартфон в примерочной переодевавшуюся женщину - и теперь его ищет милиция

16.10.2019 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в милицию поступило необычное заявление: женщина жаловалась, что неизвестный снял на камеру мобильного телефона… процесс ее переодевания в примерочной магазина.

Инцидент произошел еще 25 сентября в одном из магазинов торгового центра «Секрет». Теперь милиция проводит проверку и устанавливает личность неизвестного оператора.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Если вы узнали мужчину на фото или владеете информацией по данному факту, милиционеры просят сообщить им об этом по телефонам: +375 29 683-61-89 или 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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