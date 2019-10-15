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МВД: 90% вовлекаемой в наркооборот молодежи осознают криминальный характер деятельности

16.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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МВД: 90% вовлекаемой в наркооборот молодежи осознают криминальный характер деятельности
Молодые люди, вовлекаемые в незаконный оборот наркотиков, в 90% случаев знают о криминальном характере такой деятельности, сообщил журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.

«К сожалению, интернет является основной площадкой не только для распространения, но и вовлечения в потребление и распространение наркотических средств. Многочисленные объявления (предлагающие заработок за распространение наркотиков. — Прим. БЕЛТА) — это не что иное, как способ вовлечения молодых людей в наркопреступление. 90% из них понимают преступный характер такой работы, их мотивация — заработок при минимальных трудозатратах», — сказал Геннадий Казакевич.

По информации БелТА.

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МВД: 90% вовлекаемой в наркооборот молодежи осознают криминальный характер деятельностиМВД: 90% вовлекаемой в наркооборот молодежи осознают криминальный характер деятельностиМВД: 90% вовлекаемой в наркооборот молодежи осознают криминальный характер деятельностиМВД: 90% вовлекаемой в наркооборот молодежи осознают криминальный характер деятельностиМВД: 90% вовлекаемой в наркооборот молодежи осознают криминальный характер деятельностиМВД: 90% вовлекаемой в наркооборот молодежи осознают криминальный характер деятельности

 
 
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> Молодые люди, вовлекаемые в незаконный оборот наркотиков, в 90% случаев знают о криминальном характере такой деятельности, сообщил журналистам начальник главного...
 
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