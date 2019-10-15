|
МВД: 90% вовлекаемой в наркооборот молодежи осознают криминальный характер деятельности
16.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Молодые люди, вовлекаемые в незаконный оборот наркотиков, в 90% случаев знают о криминальном характере такой деятельности, сообщил журналистам начальник главного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)