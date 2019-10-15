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Акция «За безопасность вместе» стартует на Пинщине!

16.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Акция «За безопасность вместе» стартует на Пинщине!
Республиканская пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них «За безопасность вместе» пройдет на территории города и района с 16 октября по 1 ноября. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.

Участие в акции примут представители Министерства внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, труда и социальной защиты, образования, энергетики и информации.

Цель акции – снижение количества пожаров происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности,  укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися  в состоянии алкогольного опьянения.

Задачи акции:

  1. Информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснить гражданам последствия несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, злоупотребления спиртными напитками.
  2. Оказать помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям, в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, оказать помощь внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы.
  3. Акцентировать внимание местных исполнительных и распорядительных органов на необходимость проведения регулярной и целенаправленной работы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории, в т.ч. повышения уровня противопожарной защиты домовладений, квартир одиноких пожилых граждан и инвалидов.

Кроме этого, ряд мероприятий акции будет направлен на обучение правилам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, трудовых коллективов.  Будет осуществлен мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения.

В центре внимания окажутся соседи неблагополучных граждан, которым для обеспечения собственной безопасности будет рекомендовано оборудовать свои дома, квартиры автономными пожарными извещателями.

В ходе акции особое внимание будет уделяться семьям, в которых дети находятся в социально-опасном положении и оставлению малолетних детей без присмотра.

В период проведения акции каждый желающий гражданин может обратиться в Пинский горрайотдел по ЧС для проведения обследования противопожарного состояния своего дома или квартиры.

 
 
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