Акция «За безопасность вместе» стартует на Пинщине!

Источник материала: Полесская правда



Республиканская пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них «За безопасность вместе» пройдет на территории города и района с 16 октября по 1 ноября. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.

Участие в акции примут представители Министерства внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, труда и социальной защиты, образования, энергетики и информации.

Цель акции – снижение количества пожаров происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Задачи акции:

Информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснить гражданам последствия несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, злоупотребления спиртными напитками. Оказать помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям, в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, оказать помощь внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы. Акцентировать внимание местных исполнительных и распорядительных органов на необходимость проведения регулярной и целенаправленной работы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории, в т.ч. повышения уровня противопожарной защиты домовладений, квартир одиноких пожилых граждан и инвалидов.

Кроме этого, ряд мероприятий акции будет направлен на обучение правилам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, трудовых коллективов. Будет осуществлен мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения.

В центре внимания окажутся соседи неблагополучных граждан, которым для обеспечения собственной безопасности будет рекомендовано оборудовать свои дома, квартиры автономными пожарными извещателями.

В ходе акции особое внимание будет уделяться семьям, в которых дети находятся в социально-опасном положении и оставлению малолетних детей без присмотра.

В период проведения акции каждый желающий гражданин может обратиться в Пинский горрайотдел по ЧС для проведения обследования противопожарного состояния своего дома или квартиры.