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Акция «За безопасность вместе» стартует на Пинщине!
16.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Участие в акции примут представители Министерства внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, труда и социальной защиты, образования, энергетики и информации.
Цель акции – снижение количества пожаров происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Задачи акции:
Кроме этого, ряд мероприятий акции будет направлен на обучение правилам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, трудовых коллективов. Будет осуществлен мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения.
В центре внимания окажутся соседи неблагополучных граждан, которым для обеспечения собственной безопасности будет рекомендовано оборудовать свои дома, квартиры автономными пожарными извещателями.
В ходе акции особое внимание будет уделяться семьям, в которых дети находятся в социально-опасном положении и оставлению малолетних детей без присмотра.
В период проведения акции каждый желающий гражданин может обратиться в Пинский горрайотдел по ЧС для проведения обследования противопожарного состояния своего дома или квартиры.
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