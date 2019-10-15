Пинский ГРОЧС проверил выполнение требований пожарной безопасности ЖРЭУ г. Пинска

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с пунктом 490 плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от «20» июня 2019г. №23, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с 20 июня 2019 года по 26 июля 2019 года провели проверку соблюдения коммунальным производственным унитарным предприятием «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Пинска» (УНП 200297153, Брестская область, г. Пинск, ул. Интернациональная, д. 59) законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях коммунального производственного унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Пинска», совместно с инженером службы ОТ Хлебусом Виталием Леонидовичем.

В ходе проведения проверки было выявлено 68 мероприятий режимного характера, которые были установлены в общежитиях предприятия.

Кроме того, были выявлены мероприятия капитального характера, рекомендуемые к исполнению.

По результатам проверки лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности в общежитиях были привлечены к административной ответственности.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович.