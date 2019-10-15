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В Пинске открывается KFC
16.10.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 октября в Пинске откроется первый ресторан сети KFC, сообщили TUT.BY в «Бел Фуд Сервис», которая владеет франшизой.
Ресторан быстрого питания откроется в здании торгового центра «Евроопт» на улице Партизанской.
Пинский ресторан — двадцать третий в Беларуси. Он будет работать по системе Fusion, где прием, сбор и выдача заказа осуществляется разными сотрудниками. Кроме того, заказ можно будет сделать и в киосках самообслуживания.
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