В Пинске открывается KFC

Источник материала: Tut.by

18 октября в Пинске откроется первый ресторан сети KFC, сообщили TUT.BY в «Бел Фуд Сервис», которая владеет франшизой.



Фото использовано в качестве иллюстрации и предоставлено KFC

Ресторан быстрого питания откроется в здании торгового центра «Евроопт» на улице Партизанской.

Пинский ресторан — двадцать третий в Беларуси. Он будет работать по системе Fusion, где прием, сбор и выдача заказа осуществляется разными сотрудниками. Кроме того, заказ можно будет сделать и в киосках самообслуживания.