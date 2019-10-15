Три раза перекрестился и открыл конверт. Фигуранта «дело медиков» полгода снимали на скрытую камеру

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минском городском суде, в котором проходит массовый процесс по «делу медиков» показывают оперативно-разыскные материалы. Как оказалось, в кабинете директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александра Столярова скрытая камера и аудиозапись были установлены с ноября 2017 года, наручники на него недели в мае 2018-го.



Александр Столяров, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении

На сегодняшний день допрошены уже все 20 фигурантов громкого дела. Сторона обвинения перешла к изучению оперативно-разыскных мероприятий. Прежде чем показать видео на большом экране, прокурор Александр Андреев читает его описание:

— 6.12.2017 года в 10.09 в кабинет к Столярову заходит Кузнецов (представитель компании «Лекфарм», тоже обвиняемый по этому делу — Прим. TUT.BY), достает конверт и кладет на стол. В 10.14 Кузнецов уходит, Столяров берет конверт, помещает в стол, слышен шелест бумаги как при пересчитывании денег, конверт выбрасывает в мусорку, деньги кладет сперва в барсетку, потом ее ставит в шкаф. Далее объект работает с документами.

Еще во время допроса Александр Столяров рассказывал , что «шифровался» при передачи взяток, деньги пересчитывал всегда или в столе, или в барсетке.

— Узнаете себя? — обращается к обвиняемому прокурор Андреев.

— Узнаю, — отвечает Столяров. — Не уверен, что на первой половине файла Кузнецов.

— Денежные средства передавались? — уточняет гособвинитель.

— Нет, на видео не видно, что он передает. Это могли быть документы, список с лекарствами, — предполагает директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

Скрытая камера в кабинете Столярова установлена в нескольких метрах от его стола, на черно-белом экране видно, как он принимает посетителей, берет что-то со стола, слышен шелест, но не все слова слышны отчетливо.

Александр Столяров вину признает частично. По мнению следствия, он получил взятки на сумму 52 650 долларов, сам фигурант признает только 16 тысяч долларов. Деньги он получал за регистрацию лекарств, ему представители бизнеса передавали специальный список, где были указаны, какие препараты должны быть зарегистрированы в Центре экспертиз.





Когда прокурор попросил прокомментировать видео взяткодателя, представителя компании «Лекфарм» Дмитрия Кузнецова, то он заявил: Столярову передавал не список, а деньги.

Уже при следующей встрече, 29 декабря 2017 года, в кабинете Столярова звучит фраза, не понятная постороннему человеку: «Вот там шесть и шесть. Один и восемь фиксированно».

— Просто треп, — объясняет суду Столяров.

— Это 6600 долларов, а один и восемь — деньги, 1800 долларов. Раньше же было сказано, что это фиксированная оплата Столярову, — поясняет обвиняемый Михаил Кузнецов.

Во время допроса Александр Столяров утверждал: никакие суммы взяток с Кузнецовым не обсуждались, вообще даже речь не шла об этом. Судя по видео, которые показывают в суде, это не совсем не так.

— Что у вас хорошего? — спрашивает он во время очередного прихода Кузнецова.

— Ничего хорошего. Снегопады, — сетует последний, но не сама погода его расстраивает, а то, что в Москве из-за снегопадов отменяют рейсы, а взятки для Александра Столярова передавались именно из Москвы. Тем не менее, Кузнецов что-то протянул директору центра.

— Так откуда это? — спрашивает Столяров.

— У нее (еще один взяткодатель — Прим. TUT.BY) есть запасы, — говорит Кузнецов.

После его ухода Александр Столяров попросил подчиненную поменять 5 тысяч долларов в банке и, как звучало раннее в суде, за эти деньги дома установил видеонаблюдение. У фигуранта другая версия: в банк не пошел сам, потому что там большие очереди, а систему наблюдения устанавливал за свой счет.

После прокурор зачитывает описание очередного видео:

— Столяров открывает конверт, три раза крестится и достает что-то из пакета. Его руки находятся под столом, слышен шелест бумаги, около 50 звуков (как при пересчитывании денег — Прим. ред.).

Напомним, 19 августа начался массовый суд по «делу медиков». Обвиняемых 20 человек, им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров; его заместитель Сергей Зинченко; начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский; генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий; заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко; генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.

Все они обвиняются в получении взяток, кроме Шакутина. Он единственный бизнесмен под стражей. В суде выяснилось: Сергей Шакутин отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде.