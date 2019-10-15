В Гомеле эвакуировали жильцов четырехподъездного дома - ищут бомбу

Источник материала: Tut.by

В Гомеле после сообщения о минировании дома эвакуировали целую девятиэтажку, сообщают TUT.BY очевидцы.



Фото очевидцев

— Сейчас все жильцы дома № 6 на улице Ефремова в Гомеле стоят во дворе. Причина — поступившее в милицию сообщение о заложенной бомбе, — рассказывают гомельчане.

На данный момент жители всех четырех подъездов девятиэтажки эвакуированы на улицу. Работает саперная группа, а милиционеры ищут звонившего.

(Будет дополнено).