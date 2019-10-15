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В Гомеле эвакуировали жильцов четырехподъездного дома - ищут бомбу
16.10.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле после сообщения о минировании дома эвакуировали целую девятиэтажку, сообщают TUT.BY очевидцы.
— Сейчас все жильцы дома № 6 на улице Ефремова в Гомеле стоят во дворе. Причина — поступившее в милицию сообщение о заложенной бомбе, — рассказывают гомельчане.
На данный момент жители всех четырех подъездов девятиэтажки эвакуированы на улицу. Работает саперная группа, а милиционеры ищут звонившего.
(Будет дополнено).
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В Гомеле после сообщения о минировании дома эвакуировали целую девятиэтажку, сообщают TUT.BY очевидцы.
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