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Засветись на дороге — сохрани себе жизнь!

16.10.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Засветись на дороге — сохрани себе жизнь!

С 7 по 17 октября в Глусском районе сотрудниками Госавтоинспекции проводится республиканская профилактическая акция «Сохрани себе жизнь!». Ее главная цель — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения в темное время суток и пропаганда использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.

За 9 месяцев текущего года на дорогах области зарегистрировано 237 дорожно-транспортных происшествий, в которых 27 человек погибло и 265 получило травмы. Участниками 77 ДТП стали пешеходы, в 24 авариях пострадали велосипедисты, многие из этих аварий произошли по их собственной вине. Нередки случаи совершения ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в темное время суток. С начала года зарегистрировано 37 таких аварий, в них 9 человек погибло и 32 получило травмы. Основной причиной наездов по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности: переход проезжей части в неустановленных местах, внезапный выход на дорогу, неиспользование световозвращателей в темное время суток. Велолюбители также не отстают от пешеходов в своей недисциплинированности: и катаются, как захотят, и дорогу пересекают, где вздумается, и транспорт свой должным образом не обозначают.

В рамках профилактической акции «Сохрани себе жизнь!» 11 октября сотрудники отделения Госавтоинспекции Глусского РОВД провели с учащимися СШ № 1 имени С. И. Граховского профилактическую акцию «Засветись на дороге!». В ходе акции прошла беседа об использовании световозвращающих элементов в темное время суток, необходимости строгого и обязательного соблюдения правил дорожного движения, затем была проведена тематическая викторина. В конце встречи ребята получили в подарок световозвращающие элементы, листовки профилактического характера и другую наглядную агитацию. Такую информацию сообщил редакции старший госавтоинспектор ОГАИ Максим Силич.

В связи с проведением акции «Сохрани себе жизнь!» будет нелишним напомнить, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом происходят в 3 раза чаще, чем в дневное время. Основная причина — это плохая видимость объекта, ведь при движении в темноте в поле зрения водителя лишь та часть дороги, которая освещена фарами автомобиля, восприятие световых контрастов становится хуже. Уже в ранних сумерках отчетливо видимые днем предметы блекнут, после захода солнца становятся едва различимыми. А если к этому добавляется туман, моросящий дождь, что осенью не редкость, то невыразительная фигура человека полностью сливается с темнотой. Поэтому светоотражатели должны быть непременным атрибутом пешеходов и велосипедистов. В Беларуси введено обязательное ношение светоотражателей в темное время суток. Штраф за данное правонарушение составляет от 1 до 3 базовых величин. По словам Максима Силича, в Глусском районе за 9 месяцев этого года к административной ответственности за отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов привлечено 94 пешехода и велосипедиста. Всего в районе за этот период произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 3 ДТП — в темное время суток.

Т. ЛУГАВАЯ

 
 
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С 7 по 17 октября в Глусском районе сотрудниками Госавтоинспекции проводится республиканская профилактическая акция «Сохрани себе жизнь!». Ее главная цель —...
 
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